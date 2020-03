Intendente de Tandil pidió Estado de sitio y “sacar los militares a la calle”

El intendente de Tandil Miguel Lunghi habló en la mañana de este lunes con medios periodísticos de la ciudad serrana, ante quienes dejó expuesto su deseo que desde el Gobierno Nacional se impulsen medidas más rígidas para el cumplimiento del aislamiento social por el coronavirus por parte de la población.

“Hay que decretar el estado de sitio y sacar el ejército a la calle. Difícil la medida que tiene que tomar el presidente, pero lo tiene que hacer”, pidió. Luego añadió que “Tandil no está mal, pero no se está cumpliendo con todas las precauciones. Hay que quedarse en casa, lo peor no llegó, va a llegar para mitad de abril”.

“Hay que comer lo indispensable, para que los alimentos duren un poco más y no tener que salir a hacer compras”, reclamó. “Todo el mundo tendrá ayuda, después veremos cómo salimos adelante en lo económico”, continuó el intendente de la ciudad vecina.

Por último Lunghi planteó que “Tandil no está mal, pero no está preparada para una pandemia, los 30 respiradores que tenemos no nos van a alcanzar”.

Fuente El Eco de Tandil