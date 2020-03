Ex entrenador de Chingotto y Tello: “Quedarán para siempre los buenos momentos”

Semanas atrás, el deportista olavarriense anunció en sus redes sociales la contratación de Gabriel Reca como entrenador en lo restante de la competencia dentro del circuito mundial y tras el alejamiento, el bolivarense dialogó con La Mañana de Bolívar.

Tras casi dos años de trabajar con Federico Chingotto y Juan Tello, Matías Ortiz dejó el equipo y tras su salida afirmó: “Por decisiones personales se terminó el proyecto; me pareció el momento apropiado para no seguir, para no renovar”.

La joven pareja argentina avanzó desde el puesto 35° del World Pádel Tour en 2017 a terminar séptimos en 2019 logrando la clasificación al Máster Final disputado en Madrid; sin embargo este 2020 no comenzaron de la mejor manera y fueron eliminados en primera ronda del Máster de Marbella.

“Una separación que sin dudas sorprende y mucho debido a que los resultados estaban siendo buenos en los años precedentes. Ellos se impusieron en varias ocasiones a las principales cabezas de serie ofreciendo un pádel eléctrico de puntos rápidos y una gran conjugación de remate y poderío físico gracias a Tello y táctica y apertura de espacios con Chingotto” había anunciado un medio especializado que poco después anunciaría a Gabriel Reca como coach de Chingotto y Tello.

Por otro lado, el entrenador oriundo de Bolívar se despidió del olavarriense y el cordobés sosteniendo que “quedarán para siempre los buenos momentos, el cariño y las amistad que les tengo. Les deseo lo mejor para este nuevo proyecto y sus sueños” a la vez que -desde Madrid- analiza nuevos proyectos laborales.

Entrevista: La Mañana de Bolívar