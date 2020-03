Insólito: Quiso pasar por un acceso cerrado y quedó encallado

En la tarde de este domingo el conductor de un Fiat Duna intentó tomar el ingreso a Olavarría por Ruta Nacional 226 y Pellegrini pese a los taludes que fueron colocados hace ya varios días, para impedir precisamente que la gente entre sin controles a la ciudad. Lo que paso fue tan insólito como repudiable.

El vehículo quedó encallado y el personal policial que realizaba tareas preventivas en el sector, además de infraccionar al conductor, debió rescatarlo y ayudar a que pueda sacar de allí su rodado. Concurrieron también agentes del área de Control Urbano y Seguridad municipal.

Descripción gráfica de lo que no hay que hacer. Se me ocurren muchos adjetivos calificativos pero me los voy a reservar... pic.twitter.com/QY6q0rLgvS