“Trajimos refuerzos de jerarquía”: DT de Sarmiento sobre una olavarriense

El experimentado Director Técnico de Sarmiento de Junín brindó una entrevista a un medio de la ciudad y habló de todo, incluso de la olavarriense Camila Torres que llegó para reforzar el plantel.

La ex jugadora de Ferroviario de Hinojo llegó a la entidad en la previa de iniciar la Zona Campeonato de la segunda categoría del fútbol femenino que otorga dos ascenso a la “A” y fue titular en la primera fecha con victoria ante Banfield.

Sergio Ariel Barbagelata es un apasionado del fútbol, deporte que abrazó con pasión desde su niñez y que lo tuvo como futbolista en equipos locales y de Ligas vecinas hasta promediar la década del ´90. En la actualidad, lo encuentra cumpliendo un buen ciclo como entrenador principal del plantel de fútbol femenino del Club Atlético Sarmiento de Junín en un elenco que quedará en la historia por ser el primero en un certamen profesional con sus damas mayores.

“Fernando Chiófalo -presidente del CAS- me vino a buscar por mi trayectoria en la selección femenina de la Liga. Me hice cargo del plantel, porque me gustó el proyecto, que es muy interesante.Es algo nuevo, distinto al tener que jugar profesionalmente en A.F.A., porque hay que planificar, entrenar mucho, hay viajes, concentraciones y otros requisitos, así que asumí el desafío y me hice cargo" contó Barbagelata sobre cómo llegó al “verde”.

El experimentado entrenador contó que la idea principal fue conseguir la clasificación a la Copa Campeonato y que posteriormente “llegó la clasificación a la Copa Argentina 2020, chance que es muy interesante, ya que clasificaban seis equipos y terminamos quintos”.

“Iremos por uno de los ascensos, vamos tratar de dar el `batacazo´”

Luego de confirmar al “taladro” como uno de los candidatos a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino junto a Argentinos Juniors y Ferro Carril Oeste, el entrenador destacó que para “jugar esta segunda instancia y buscando cumplir el objetivo, tuvimos que jerarquizar el equipo y trajimos tres refuerzos. Son jugadoras de gran nivel, quienes nos vienen muy bien para cubrir puestos que nos hacían falta. Eso quedó demostrado frente a Banfield, donde estuvieron a la altura de las circunstancias".

Dentro de las tres refuerzos que anuncia el DT se encuentra la olavarriense Camila Torres que fue titular en el primer partido y que estaba en la nómina para la segunda fecha que se suspendió por la pandemia del coronavirus y que envió a la futbolista a seguir un plan personalizado en su hogar para cumplir con las medidas de prevención.

Entrevista: Diario Democracia

Fotos: Junín24// Junín Digital