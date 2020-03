Hilario Galli se reunió con Kicillof: “Era necesario coordinar líneas de trabajo conjunto”

Desde este viernes a las 00:00, la Argentina se rige bajo un decreto de aislamientos preventivo obligatorio, oficializado tras un decreto anunciado el pasado jueves por el Gobierno Nacional.

Previo a la oficialización, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con intendentes y representantes de la quinta, sexta, séptima y octava sección electoral. Por Olavarría, el Secretario de Gobierno, Hilario Galli, fue el encargado de asistir al encuentro.

En dialogo con Infoeme, explicó que “ya que cada Municipio toma sus determinaciones, era necesario sentarse y coordinar algunas cuestiones en relación para que línea va cada uno. Axel Kicillof está en el comité de crisis junto con CABA y Nación, entonces la idea era contar que medidas ya se tomaron y cuales iban a tomar en el corto plazo. Una de las medidas tomadas por la provincia es la de los presupuestos, a Olavarrían le llegan $3 millones para comprar insumos médicos”.

“Ampliar la cantidad de camas en general, las más complicadas son las de UTI porque tenes que agregar respiradores y no hay, porque hay una sola empresa” continuó explicando Galli, para luego destacar que, dentro de las malas noticias, es bueno saber que “al aplanarse la curva en China, ellos están teniendo la posibilidad de liberar respiradores, entonces estamos medio a la expectativa”.

La reunión se planteó desde el trabajo conjunto y la necesidad de salir adelante entre todos los espacios políticos que tienen representación en nuestro país. “Estaba el Ministro de Salud y contó como vienen trabajando y que esperan del Servicio de Salud, porque nadie está preparado para una pandemia y mucha gente infectada en corto plazo. Como tenemos la posibilidad de ver lo que pasa en otro lado y anticiparnos, se busca que la curva sea lo más achatada posible” detalló.

Podemos tomar mil medidas que si la gente no las acata, no se puede hacer mucho

Este viernes en las calles de Olavarría se vio mucho movimiento en relación al que era esperado tras conocerse el decreto. Desde el Municipio consideraron que “el primer impacto de la gente va a ser ir ya a comprar todo, pero después necesitamos empezar a tranquilizarnos” pero, a su vez, aclararon “el virus necesita que nosotros nos movamos para trasladarse, si nosotros no nos movemos, el virus no puede trasladarse”.

Las medidas que tomamos son para poder controlar el virus en el momento que llegue. No es una pavada esto, si no tenes que salir de tu casa, no lo hagas.