“Se logró el primer objetivo con un equipo nuevo que tiene mucho por trabajar”

Club Ciudad de Bolívar derrotó ajustadamente a El Fortín y tras el triunfo y clasificación el DT olavarriense dialogó con la prensa.



"Estamos felices porque se logró el primer objetivo. Tenemos un equipo nuevo, en formación, nos queda mucho por mejorar y por trabajar, y este resultado nos da cinco partidos más por los menos, el que queda de esta zona y los cuatro de la fase siguiente" analizó feliz Mauricio Peralta tras varios minutos de festejos en el vestuario visitante.



El ex DT de Ferro, a posteriori analizó el partido que tuvo a los suyos como claros dominadores en el primer tiempo y no así en el complemento: “Nuestro primer tiempo fue muy intenso, muy agresivo con y sin pelota donde pudimos correr, asociarnos. Sabíamos que en el segundo por una cuestión lógica El Fortín iba a ir por más y nosotros debíamos mantener la línea y tratar de liquidarlo de contra, cosa que no pudimos, nos invadió un poco el nerviosismo, pero creo que estuvimos a la altura”.



"El proyecto es ambicioso. Todos los días tratamos de estar a la altura, sabiendo desde que se conocieron las zonas que estábamos en un grupo muy complicado, con rivales de mucho rodaje” continuó diciendo Peralta que sentenció: “Ciudad piensa en el beneficio propio y trataremos de hacer las cosas como las venimos haciendo, y que los demás hagan su tarea como la deben hacer" pensando en la definición del próximo domingo donde tres de los cuatro equipos de la Zona 1 buscarán el único lugar disponible para el venidero triangular.