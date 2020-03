La maniobra de Herrera desde adentro

Agustín Herrera siempre da que hablar en el Turismo Nacional, y aún en San Luís, donde no tuvo su mejor producción, terminó consiguiendo el quinto lugar con una superación magnífica.

El propio Agustín explicó ante los micrófonos de Puesta a Punto cómo concretó esa maniobra y dio detalles del sobrepaso que le permitió ser escolta del torneo a sólo un punto de Posco.

"Creo que era el único lugar donde podía intentar la superación, el auto de él iba muy bien a la hora de acelerar, una vuelta antes pensé en tirarme pero luego me iba a superar otra vez, por eso que lo intenté en la última vuelta", comenzó explicando el "Chapulín".

Continuando con ese último giro explicó: "traté de salir bien redondito a la recta y que no se me escape, para poder intentar después maniobra en ese sector, y bueno hice lo de sacar el auto y frenar y se me puso un poco de costado, pero afortunadamente pude poner el auto a la par y concretar la superación".

"No se me vienen a la mente muchas maniobras, hay varias pero puede ser que esta esté entre las mejores, no lo pienso, la realidad es que hubiese preferido ser Posco y que no se me acerque nadie", se sinceró Agustín.

En relación a esta primera carrera con el equipo de "Tito" Bessone también aseguró que están muy esperanzados en seguir trabajando para mejorar. "Tito estaba muy contento cuando llegué al box, estamos con muchas fuerza para poder mejorar con todo el equipo, claro que este no fue el fin de semana que esperábamos, pero vamos a seguir peleando para mejorar".