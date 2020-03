En la tarde de este sábado y ante un buen marco de presentes, se realizó una manifestación para pedir Justicia por Micol Calandra, la joven fallecida en un accidente de tránsito donde fue embestida por una camioneta y cuyo conductor se dio a la fuga.

Poco más de medio centenar de personas se concentraron primero en el Paseo Jesús Mendía para luego comenzar una marcha por el centro de la ciudad, en silencio, con aplausos y con un grito de Justicia de familiares y allegados.

También estuvo presente la familia de Enzo Marconi, el joven que falleció producto de un disparo en Barrio Jardín. Reclaman Justicia por la muerte de su hijo, dado que denuncian que el disparo no habría sido “accidental”, tal como se afirmó en primera instancia.

Mientras se realizaba la movilización, Melany, una de las primas de Micol quien hace las veces de vocera de la familia, dialogó con los medios presentes e indicó que “queremos que este hombre que fue culpable no quede impune, que el caso no quede impune. Si no puede ir preso a una cárcel por su avanzada edad, que esté preso en su casa con una pulsera. No queremos que quede libre y el caso quede impune, que pueda agarrar una camioneta y vuelva a manejar” indicó.

“Queremos que se esclarezca el caso, queremos dejar de oír versiones falsas”.

Con respecto al apoyo de los olavarrienses, Melany indicó que “el caso de Micol le llegó al corazón de casi todos. La respuesta de la gente de Olavarría, el repudio hacia este individuo más que nada por haberla abandonado es importante. Nadie está exento de un accidente, pero sí de hacerse cargo de las imprudencias que uno comete y no dejar abandonada como dejó a Micol”. En este punto, su voz se quebró y no pudo evitar emocionarse: “perdón, esto es muy fuerte para mi” admitió.

Finalmente, y con respecto al diálogo con la Justicia, la prima de la víctima indicó que “sabemos que están contemplando agravantes por fuga, abandono de persona, también analizaban la velocidad, y también que le denegaron la eximición de prisión al hombre”.