Dengue: continúan las tareas preventivas de Bromatología

Permanecen las tareas preventivas contra el dengue y en ese marco en la jornada de este viernes desde la Dirección de Bromatología se desarrolló un trabajo puerta a puerta para inspeccionar domicilios en busca de potenciales criaderos de mosquito, con la detección e identificación de larvas y asesoramiento para la prevención.

Los mismos tuvieron lugar en los barrios San Vicente, Centro y Sarmiento Norte y se prevé -si las condiciones climáticas lo permiten- continuar el trabajo en la jornada de este sábado.

Se solicita a los vecinos que extremen las medidas de precaución que consisten fundamentalmente en evitar la acumulación de agua, para evitar la proliferación del mosquito.

En detalle, los cuadrantes en los que trabajará Bromatología serán: Ayacucho, Av. Trabajadores, Chacabuco, Merlo; Av. Pueyrredón, Rivadavia, Rendón, Lavalle y Alsina, Coronel Suárez, Moreno, Vélez Sársfield.

Se pide colaboración a los moradores de las viviendas, permitiendo el ingreso del personal del área a los domicilios particulares para efectuar las pertinentes tareas preventivas.

Medidas de prevención

El mosquito transmisor Dengue, Zika y Chikungunya (Aedes Aegypti) es de hábitos domiciliarios y se desarrolla en ámbitos urbanos y suburbanos. Se cría en recipientes capaces de acumular agua (neumáticos, floreros, botellas, bebederos de animales, latas, y cualquier recipiente en desuso), donde las hembras ponen sus huevos. Los huevos eclosionan dando lugar a las formas larvarias, que luego se convertirá en mosquito adulto.

La única forma de prevención del dengue es evitar la cría y proliferación del mosquito transmisor impidiendo la acumulación de agua dentro y fuera del domicilio. Para ello, se recomienda: Mantener el orden y la higiene de los patios y terrenos baldíos. Mantener el pasto corto. Evitar juntar agua de lluvia, si esto resulta indispensable no almacenarla por más de 3 días, luego de su uso cepillar todo el recipiente antes de recoger agua nuevamente. Cambiar el agua de los bebederos de animales diariamente. No dejar recipientes sin tapar en el patio. No juntar chatarra y elementos en desuso.