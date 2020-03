El "bataraz" a puertas cerradas, Pueblo Nuevo no juega y las Inferiores tampoco



La Confederación Argentina de Básquet y la Asociación de Clubes determinaron que hasta nuevo aviso los partidos se jugarán a puertas cerradas, la Federación de Buenos Aires suspendió las actividades bajo su órbita y la Asociación de Básquet decidió no comenzar las actividades.



Este jueves, las dos entidades que regulan las máximas categorías del básquet argentino decidieron que las competencias continúen pero sin espectadores por lo que Estudiantes deberá jugar los dos partidos que le restan e en condición de local sin la presencia de público.



Como medida de prevención ante el coronavirus, el comité de crisis de la Confederación Argentina de Básquet anunció la medida a las entidades que participan de La Liga Nacional. Liga Argentina y Torneo Federal y Estudiantes que recibirá el próximo miércoles a Gimnasia y Esgrima lo hará a puertas cerradas en el Maxigimnasio.



La carta emitida durante el mediodía de este jueves detalla que la medida se hará efectiva hasta nuevo aviso y se suma a la prevención.



En sintonía, la Federación de Básquet de Buenos Aires decidió la suspensión de las competencias que regula y no habrá Torneo Provincial de Clubes ni Zonales. En lo que respecta a los olavarrienses, Pueblo Nuevo no se presentará en Coronel Suárez en la revancha de la Reclasificación y la Selección de Olavarría U17 femenina no saldrá a la cancha como estaba previsto.



El “lobo” debía enfrentarse a Blanco y Negro de Coronel Suárez el próximo viernes desde las 21:00 pero la competencia está suspendida hasta nuevo aviso y la Selección de Olavarría debía recibir a sus pares de Mar del Plata y Necochea en el Juan Manolio, pero tampoco sucederá.



Asimismo en el ámbito local, la Asociación de Básquet de Olavarría, determinó posponer el inicio del Torneo Apertura previsto para el fin de semana en sus categorías formativas.