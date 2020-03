“Fiscalía habilitó que a la búsqueda se sume un equipo de rescatistas de Punta Alta”

Lo confirmó Gladys, la madre de Lucas Simón luego de reunirse con la fiscal que lleva adelante la investigación. Calificó al encuentro como “muy positivo. Me recibieron muy bien y escucharon”. También le dejaron un mensaje al joven de 22 años: “que sepa que la familia lo está esperando, lo amamos”.

Uno de los pedidos de la madre de Lucas Simón durante la manifestación de esta mañana era que se habilitara la incorporación de un grupo de rescatistas de Punta Alta. Luego de reunirse con la fiscal Paula Serrano, confirmó que obtuvieron el visto bueno para ampliar la búsqueda del joven de 22 años desaparecido desde el domingo a la mañana.

“Nos recibió la Dra. Serrano, dio el okey para que el equipo de rescatistas de Punta Alta ingrese a Olavarría y trabajen en paralelo con la policía y DDI. Me da fortaleza porque fue un encuentro muy positivo, me recibieron muy bien y escucharon”, contó Gladys a los medios de comunicación al culminar la reunión.

Detalló que el equipo “está haciendo los arreglos para trasladarse a Olavarría, en el transcurso del día estarán llegando a la Ciudad. Estaré en contacto para saber cuándo llegarán”.

Luego tomó la palabra el hermano de Lucas y adelantó que también “autorizaron para que los canes trabajen ya que mejoraron las condiciones climáticas, se realizarán dos rastrillajes en distintos puntos de la Ciudad, esperamos tener resultados positivos para que todo se aclare y aparezca. Si él escucha esto en algún momento, queremos que sepa que queremos que él aparezca. No pasa nada, no interesa por qué desapareció. Lo que pasó, ya pasó. Si necesita un tiempo para que se tranqulice esta movida de prensa, que lo tome tranquilo pero que por favor se comunique con nosotros. Estamos preocupados, lo queremos, no vamos a juzgarlo por lo que pasó”.

Un mensaje para Lucas

“Si es que él realmente tiene acceso a poder enterarse de la movilización que hay para encontrarlo, si lo ve, que sepa que la familia lo está esperando. Lo amamos. Si decidió irse por algún problema, por estar triste, que sepa que no lo juzgamos. Nosotros lo amamos, estamos para abrazarlo y acompañarlo . Si él necesita, tiene una familia, sabe. No creemos que él esto lo haga apropósito porque lo conocemos, conocemos su corazón. Jamás haría esto apropósito”, esbozó emocionada su mamá.

Al culminar su testimonio resumió: "Se abrieron nuevas puertas, gracias a Dios y fuimos escuchados. Ha sido positivo el encuentro con el Intendente Ezequiel Galli y con la Fiscal Dra. Paula Serrano".