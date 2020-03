Bromatología: “No son casos confirmados de dengue, son sospechas”

Hace algunas horas desde el área de Salud Municipal se confirmaron cuatro casos “sospechosos” de dengue en Olavarría. En diálogo con Infoeme, el titular de Bromatología, Andrés Castro, llevó tranquilidad al señalar que por ahora se están realizando los estudios específicos y detalló el importante operativo desplegado en la ciudad, con capacitaciones, fumigaciones intradomiciliarias y bloqueo de zonas en casos sospechados.

“No son casos confirmados de dengue: son sospechas. Y qué es una sospecha, se dan cuando entra una persona al Hospital, se hace un diagnóstico rápido y aparece con un cuadro febril inespecífico. Se hace un listado de posibles enfermedades y entre ellas está el dengue” dijo en primera instancia el médico veterinario.

En este sentido, confirmó que cuando el dengue aparece aún como sospecha, “por más que la sospecha sea muy vaga, tenemos que hacer el bloqueo de la zona, que es atacar al mosquito para que no haya”. Agregó, tal es así, que “si la persona está enferma y hay mosquitos que lo picaron en la zona, hay riesgo de contagio. Entonces si la persona está enferma pero no hay mosquito, no existe el riesgo de contagio. Ese es el panorama, son sospechas” volvió a aclarar.

En el detalle, aclaró que hay “una sola persona que viajó a Paraguay que su cuadro no cierra mucho, pero se lo considera sospechoso de dengue. Los demás son cuadros febriles que se están analizando. Y ante la sospecha debemos actuar”.

Con respecto a los trabajos, señaló que desde hace un tiempo “se venía haciendo más silencioso, tranquilo” y se intensificó en el último tiempo. Indicó que poseen “señuelos” para identificar en qué zonas se crían las larvas y mosquitos: “si aparecían, hacíamos en esa zona concientización, si la gente nos deja entrar a sus casas hacemos asesoramiento, o ante la denuncia del reclamo de alguien que avisaba que había encontrado larvas entrábamos a constatar. En este caso es algo más masivo e intensivo”.

“Se hace foco en el domicilio del que se tiene la sospecha. En la manzana del enfermo y en las 8 manzanas que rodean la casa tenemos que ir, domicilio por domicilio, a asesorar a la gente, educarla y corroborar para que no haya criaderos o recipientes con agua, de la cual tomamos muestras para constatar que no haya larvas”.

Castro señaló como “llamativo” este contexto dado que “fueron cuatro casos sospechosos de golpe. Entre el lunes y hoy al mediodía tenemos cuatro casos sospechosos de dengue que no se venían presentando o informando. O porque no hubo casos febriles sospechosos, o ante la detección de mosquitos desde hace un mes también los médicos empezaron a incluirlo en las sospechas y trabajar en prevención”.

Señaló que el trabajo fundamental fue de los vecinos: “a partir de que detectamos mosquitos empezó a llamar y para nosotros es buenísimo, porque nos ayudó a detectar los focos”. Explicó que en base a estudios de hace cinco años hasta hoy “el mosquito estaba localizado en ciertas zonas: todo el corredor de las vías que van por Pringles y que va paralela a San Martín y en Loma Negra. Con esto de que la gente empezó a colaborar e informar, hemos encontrado en un montón de lugares”.

“No está bueno que esté el mosquito, pero si está es bueno saber que está y dónde está para combatirlo. Hoy tenemos un panorama mucho más real de cómo está el mosquito en la ciudad”.

Si bien pidió “no alarmarse”, sí aclaró que las zonas se han extendido. “Hoy tenemos un panorama mucho más completo, gracias a la gente. La idea es hacer un mapeo bien delimitado de las zonas en las que ha llegado el mosquito. Lleva tiempo, es un mosquito que vuela poco, pero que avanza”. Confirmó que más allá de ese corredor de las vías en Pringles y también en calle San Martín, “encontramos en Pueblo Nuevo, San Vicente, Barrio Sarmiento y trabajamos en un bloqueo al lado de Racing”.

Castro pidió a los vecinos comprensión y que atiendan al equipo de Bromatología, que van “puerta por puerta, tienen tarjeta identificatoria firmada y sellada por mí, todos caminamos con ambos azules pero quizás alguno se pone una campera por los días frescos y se genera la desconfianza”. También solicitó que ante cualquier consulta o duda, se comuniquen al 442448, en la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones.