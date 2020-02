Ya se palpita IRT “Ciudad de Olavarría”

Desde el venidero sábado 22 hasta el lunes 24 de febrero se desarrollará el IRT “Ciudad de Olavarría” que contará con la participación de más de 80 trebejistas.



La competencia organizada por la Federación de Ajedrez de Olavarría y la Escuela Municipal de Ajedrez, servirá como instancia clasificatoria a la Final de los Campeonatos Argentinos Amateur Sub 1400, Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300 y entregará una importante suma de dinero en premios. El evento tendrá como director al MF Sergio Arambel y como árbitro principal al AI ON Nicolás García.

La competencia se disputará por sistema suizo a seis rondas (dos por día) con un tiempo de reflexión de noventa minutos iniciales más treinta segundos de incremento desde la jugada inicial, siendo válido para el ranking internacional de la FIDE. Se puede solicitar un “bye” hasta la cuarta ronda del torneo, inclusive.



El cronograma de juego contempla que el sábado se disputen dos rondas: 14:30 y 19:30, al igual que el domingo y el lunes: 9:30 y 17:00.



Tras casi un mes desde su anuncio, ya son más de 85 los jugadores que han confirmado su preinscripción, cifra que demuestra la gran repercusión que tuvo la convocatoria y que augura que va a seguir en ascenso, por lo que en esos días nuestra ciudad va a vivir una auténtica exhibición del ajedrez a disputarse en las instalaciones del Museo de las Ciencias.



Si anteriormente ya habían confirmado su presencia los Maestros FIDE (MF) Diego Mussanti (Nueve de Julio), Emilio Ramírez (Bahía Blanca) y Sergio Arambel (Olavarría), el actual bicampeón del Circuito de Integración Serrana, Nelson Luján (Saladillo), y el recientemente coronado campeón de la Federación de Ajedrez de Olavarría, Horacio Pereyra, ahora se les suman los MF venezolanos Jaime José Romero Barreto y Andrés Eloy Pérez Candelas, el MF Marcelo Ripari (Coronel Príngles) y el Candidato a Maestro (CM) Martín Daneri (Pinamar).



Además, arribarán a la ciudad dos trebejistas de Río Gallegos y varios representantes de las distintas ciudades de la Provincia.



La inscripción tendrá un valor de $300 para los Sub 18 y $400 para los Mayores, debiendo tener pago el Canon FADA para poder participar. Para todos aquellos jugadores que representen a la Federación de Ajedrez de Olavarría, este costo les será cubierto.



Fuente: Bernardo Costanzo