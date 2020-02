“Nunca pensé en el resultado, sino en lo que debía hacer”

Alexander Farías se enfrentó a Elías Carracedo en la última pelea del primer festival boxístico del año y tras salir victorioso se quedó con el título de campeón provincial dentro de la categoría Hasta 81 kilógramos.



El primer Festival del año organizado por el Club El Fortín y la programación de los gimnasios Dojo Pantera y Tito Videla Box, terminó de la mejor manera para el pugilismo local y mientras la gente se retiraba del recinto, Alexander Farías atendió amablemente a la prensa.



“Antes que nada quiero agradecer a Gonzalo -Andreasen- que me dio la posibilidad de ser fondista en Olavarría por primera vez” comenzó diciendo el mayor de los hermanos Farías para después agregar: “Todo esfuerzo tuvo su frutos, gracias a mi equipo a `Tito´ Videla y mis sparring Pablo Melo y `Nacho´ Palay”.



Consultado sobre la pelea a 3 rounds, el boxeador sostuvo: “En ningún momento pensé en el resultado de la pelea, siempre pensaba en lo que debía hacer, la pelea fue pareja y complicada, es un rival con mucho potencial. Teníamos que pensar mucho y cuidarme de su zurda que es muy potente”.



“Mi calma me dio el triunfo, fue un gran trabajo porque él no conectó ninguna mano muy potente” sostuvo el campeón de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur y posteriormente se tomó el trabajo de destacar la predisposición de su rival de turno: “Agradezco también a Elías -Carracedo-, porque me dio la revancha y estuvo predispuesto a venir”.



Pensando en su futuro y mientras los allegados esperaban para saludarlo, Farías declaró: “Aún falta dinámica en los golpes, pero trabajamos para eso y vamos encaminados sabiendo que hay que seguir entrenando muy duro para aspirar al profesionalismo”.