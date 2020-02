El primer Festival del año y el título en juego tuvieron su presentación 

En una conferencia de prensa se realizó la presentación del primer festival del año que tendrá lugar el próximo viernes desde las 21:00 en el Club El Fortín.



El evento -primero del año- cuenta con la organización de los “fortineros” y la programación y coordinación de los gimnasios Dojo Pantera y Tito Videla Box tendrá como combate estelar la revancha entre Alexander Farías vs Elías Carracedo de Bahía Blanca.



El olavarriense buscará revancha de la pelea del pasado noviembre donde se impuso -por puntos- el oriundo de Bahía Blanca. En esta oportunidad, estará en juego el título de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur, en la categoría hasta 81 kilogramos y a 3 rounds.



“Es mi primera pelea como fondista en Olavarría y estoy muy agradecido por la oportunidad, además es muy importante porque además de revancha hay un título en juego y estoy muy motivado, bien entrenado” dijo Alexander Farías para después agregar: “De la pelea anterior sume mucha experiencia y aprendí que nunca tengo que bajar la guardia que es lo que vamos a intentar el viernes”.



Previamente, y con Numeral 35 repleto, en la voz de Fernando Pereyra (presidente de la Comisión Municipal de Box) se leyó el programa que reúne a algunos de pugilistas debutantes y “otras muy buenas peleas”. Además estuvo Marcelo Verna en representación de la Municipalidad de Olavarría.



Los coordinadores del primer festival del año destacaron que “el programa promete porque varios boxeadores están cerca de llegar al profesionalismo”.



“Trato de que mis boxeadores tengan continuidad y en esta oportunidad le damos la posibilidad de que se suban al ring” dijo Andreasen para después destacar “que igualmente hay representantes de varios de los gimnasios locales como en todos los eventos”.



Por otro lado, “Tito” Videla estará además de coordinando el festival en el rincón de la pelea estelar y sobre ambas actividades opinó: “los 9 combates son muy variados e interesantes y a Alexander -Farías-, también a Facundo -Farías- y “Jaque” -Campos- los veo bien, creo en el trabajo que venimos haciendo”.



“Cerrar un festival no es fácil, pero él tiene que pensar solo en el rival que va a tener enfrente y lo demás es todo secundario” cerró el destacado preparador.



Además, la velada tendrá además otras ocho peleas:



Facundo Farías (Tito Videla Box) vs Maximiliano Uayquipan (Bahía Blanca)

Matías Stremel (Uvibox) vs Marcos Damico (Carlos Casares)

Rodrigo Sáez (Tandil) vs Mario Chimino (La Pampa)

Jacqueline Campos (Tito Videla Box) vs Lourdes Altamirano (Bahía Blanca)

Maximiliano Quereilhac (Dojo Pantera) vs Cristian Cavia (Leonardo Mastroianni Box)

Patricia Abalo (Dojo Pantera) vs Daniela Quiroga (Bolívar)

Ezequiel Díaz (Tandil) vs Kevin Palacios (Dojo Pantera)

Ian "Polvorita" Tobio (Dojo Pantera) vs Elías Romero (Tandil)