Ezequiel Galli: “Hay que ser mucho más responsable a la hora de gestionar”

Alexis Grierson / @alexisdechillar

Más del 50% de los olavarrienses decidieron que Ezequiel Galli tenga un mandato más como Intendente de la ciudad. En un nuevo escenario, complejo como pocos, el jefe comunal navega en aguas turbulentas: desde la economía, pasando por la seguridad y las complejidades de una nueva relación con la Provincia y la Nación. El martes, en tanto, emitirá su quinto discurso ante el Concejo Deliberante.

En ese mapa, Galli se tomó un largo rato para dialogar con Infoeme. Defensor de su equipo, de sus políticas, pero renovado: adaptado a un nuevo contexto, en búsqueda de tender puentes con el Frente de Todos, y dejando, al menos por un momento, la grieta de lado.

-En la previa de su discurso de inauguración de sesiones en el Concejo Deliberante, ¿cómo arrancó este nuevo año? Distinto en todos los sentidos: desde el cambio de gobierno en Provincia y Nación sumado a su continuidad, ¿cómo viene ese recalculando en el nuevo escenario?

-Estamos todos aprendiendo. En esto se aprende siempre. El hecho de hoy ser oposición al gobierno nacional y provincial nos obliga a trabajar distinto: apostando al diálogo, a estar a disposición. Los problemas de los olavarrienses son de los bonaerenses y los argentinos. A todos nos toca estar en un rol en el que tenemos que solucionarle los problemas a la gente. Estamos acomodándonos con una cierta continuidad del equipo, hubo algunos actores que fueron cambiando de área, otros sumándose a este espacio como funcionarios, y ya estamos pensando en lo que transcurrió de este 2020 y lo que se viene en materia de política y gestión. Dos carriles muy separados pero que en definitiva siempre se tocan.

-Arrancando por lo político, ¿cómo ve el rearmado opositor del Pro, y también de Juntos por el Cambio? Hubo reuniones donde formó parte, estuvo en la toma de decisiones... ¿cómo es ese proceso post derrota pero también post victoria de varios municipios?

-Hay mucha tela para cortar, mucho análisis para hacer, es algo que estamos haciendo, y en paralelo tratando de tomar las decisiones como espacio político. Por un lado como Pro, que me toca integrar la mesa y haciendo un análisis para adentro de porqué ganamos 61 municipios, de porqué perdimos la Provincia, Nación, y qué podemos corregir a futuro. El 41% de los argentinos eligió un gobierno como el que teníamos, nos pone en una situación donde no podemos desconocer que hay mucha gente que está esperando de nosotros.

-¿Y qué desafíos tienen?

-Son todos desafíos: es ver cómo se rearma nuestro espacio y cómo sostenemos la unidad del espacio de Juntos por el Cambio. A ver, somos el Pro, integramos la mesa del Pro, tenemos un partido a nivel provincial, nacional, y uno de los desafíos es ver cómo desde el Pro logramos sostener la unidad de Juntos por el Cambio que es fundamental para lo que viene. Si no sostenemos esa unidad va a ser mucho más complejo todo.

-En ese sentido, hace unos días criticó a Ricardo Alfonsín por su designación como embajador de España, ¿qué rol cree que tiene que tener el radicalismo? En Olavarría, con idas y vueltas, ha podido trabajar con un sector de la UCR.

-El radicalismo es una de las patas fundamentales de la mesa de Juntos por el Cambio. Tenemos que sostener esa unidad. El radicalismo tiene mucha cantidad de intendentes en el interior, y eso nos pone en una situación de privilegio de poder trabajar juntos. También está la Coalición Cívica en un proceso de rearmado con el posible retiro de Lilita Carrió, también está el Partido FE, y también intendentes del peronismo que forman parte de Juntos por el Cambio. Por lo cual, la UCR es fundamental. No es momento de hablar de nombres propios, es momento de trabajar para la unidad y el año que viene si es necesario dirimir candidaturas en una PASO lo haremos, sino, no. Somos socios en esto, tenemos la misma idea de país, queremos fortalecer la república y tenemos una oportunidad en las urnas, como corresponde.

-En Olavarría se dio una situación casi inédita: la polarización se llevó casi el 90% de los votos. En paralelo, el actual presidente Alberto Fernández llamó al diálogo, a romper con la famosa “grieta”. Se lo ha visto en reuniones con Federico Aguilera (contrincante en las elecciones, hoy subsecretario de Minería), el diputado César Valicenti, ¿cómo analiza ese acercamiento, cree que es el momento? ¿Cree que es un momento de dialogar en años de gestión y de dirimir diferencias en años electorales?

-Es la intención. Lo dije en mi discurso de asunción (y no quiero que quede solo en un discurso, que sea algo lindo a los oídos) y lo estamos tratando de practicar todos: queremos que la política dé señales hacia la ciudadanía que sean positivas. Peor sería no poder sentarnos en una mesa a pensar en políticas para la ciudad. Después quién las implemente…si es del gobierno nacional, seremos colaboradores para que eso suceda. Tuvimos una reunión con el Ministro Costa que nos visitó en Olavarría, también nos visitó el Ministro de Agroindustria, me avisó Federico (Aguilera) en estos días, son señales positivas. El año que viene veremos quiénes eligen los olavarrienses para el Concejo Deliberante. El vaso de agua que se toman Alberto y Mauricio en Luján realmente fue una señal de que es momento de construir puentes y no fomentar grietas.

-Metidos de lleno en la gestión, ¿cuánto le preocupa la economía, no sólo municipal, sino también lo que sucede en Provincia y Nación? Todos admiten un contexto de importante complejidad…

-Nos impacta a todos la situación. La parálisis de gestión a todos, todavía no tenemos definido el Fondo Educativo. Es inédito, al menos en los últimos 4 años no nos había pasado. No hay presupuesto a nivel nacional, a nivel provincial, y lógicamente que impacta. Hay que ser mucho más responsable a la hora de gestionar, porque uno tiene un montón de cosas, incertidumbres, tiene que canalizar con el equipo tratando de ser responsables en este proceso que se está dando de negociación de deuda, que no sabemos cómo va a terminar y cómo nos va a impactar. Estamos tratando de entender el panorama económico y la coyuntura.

-El año tuvo un comienzo turbulento en materia de Seguridad, hubo un cambio de autoridades, y desde el Municipio se ha repasado el trabajo que se ha realizado, ¿qué opina de todo lo que ha acontecido en las últimas semanas en la ciudad?

-Estoy muy preocupado. Y ocupado en el tema. Con Daniel Borra estamos a disposición de las fuerzas de seguridad. Siempre lo estuvimos. Da la casualidad que hay un cambio de gestión provincial y tenemos cuestiones de delito que no estábamos sufriendo. Estamos trabajando para que eso no pase. Estamos en contacto con la Justicia, poniendo a disposición todo lo que hay que poner y lo que hemos puesto en estos cuatro años de gestión. Es el tema que más le preocupa a la gente. Olavarría ha crecido mucho, tiene complejidades que no tenían 20 o 30 años atrás y las tenemos que abordar. Valoro muchísimo el trabajo que realizó Carlos Roldán, porque estuvo muy comprometido. Tengo mucha esperanza en que Landoni llevará el trabajo de la misma manera. Siempre los movimientos de las fuerzas de seguridad no dependen de nosotros: Landoni es alguien de Olavarría, y no tengo dudas que se pondrá la camiseta, lo viene haciendo para trabajar y estar permanentemente cerca de cada uno de los vecinos que sufren este tema.

-¿Cómo ve la nueva conformación del Concejo Deliberante? Hubo varios temas importantes en estos meses, hubo diálogo y varios debates también.

-Hoy tenemos una situación de privilegio comparado con lo que fue en 2015: tenemos 10 concejales y la Presidencia. Apostamos hoy a tener el mayor diálogo posible. Lógicamente desde la oposición dirán que falta diálogo, pero queremos que los proyectos sean lo más consensuados posibles, si no se está de acuerdo introducir modificaciones, escuchar y dialogar. Cuando se habló de “falta de diálogo” en el armado de las comisiones no fue así, Bruno (Cenizo) estuvo en constante contacto, se le ofreció parte de la estructura y pretendían tener comisiones como Hacienda y Legislación que uno obviamente las quiere tener dentro del bloque nuestro, tenemos los votos para tenerla. Nunca pensamos en hacer locuras en el Concejo Deliberante. Además, tener un bloque grande tiene sus responsabilidades. No todos piensan igual, hay debates internos, siempre es bueno debatir para adentro y para afuera brindar soluciones.

-Tras la aprobación del proyecto de Emergencia en Violencia de Género, ¿cómo siguen los pasos? ¿Cómo viene el trabajo de ese tema?

-Es un tema muy delicado. Soy el primer defensor del trabajo de mi equipo: a veces pareciera que el Municipio no está haciendo nada en materia de violencia de género y en diciembre de 2015 creamos la Dirección de Violencia de Género. A principios del 2016 inauguramos la casa donde funciona dicha área y donde se contiene a un montón de mujeres, trabajando desde el abordaje en todos los sentidos, desde lo terapéutico, desde lo legal, desde acompañar a hacer una denuncia. Pero cuando hay un femicidio como el que tuvimos a principio de año pareciera que todo lo que hicimos no alcanza. Ese no tiene que ser el mensaje, se están haciendo un montón de cosas pero lamentablemente a veces suceden cosas que tenemos que lamentar como lo de Valentina, que fue muy doloroso para todos. Es un caso que tuvo resonancia a nivel nacional. Fue un caso extraño, su madre también había fallecido en un caso de violencia de género. A ver, cuando hablamos de Emergencia tenemos que ser responsables a la hora de declararla. No es solamente decir “estamos en Emergencia” y nada más. Vamos a redoblar los esfuerzos las veces que sea necesario, pero quiero dejar en claro que siempre voy a defender el trabajo de mi equipo. Pretendo acompañar, podríamos haber no declarado la Emergencia, sin embargo fuimos abiertos y se pudo llegar a un punto intermedio.

-Se viene el quinto discurso de su gestión, particular porque será el primero de su segundo mandato, ¿qué significa en lo personal estos días previos?

-Significa que lo que hicimos estos últimos cuatro años a los vecinos les gustó. Esto fue como un examen la elección del año pasado. Más de la mitad de los vecinos quisieron que continuemos por este camino y (el discurso) no será un repaso de los últimos cuatro años porque me gusta enfocarlo más a lo que fue el año pasado hasta hoy. Lo que pudimos lograr y lo que pretendemos para este. Siempre que podemos hablamos de lo que queremos a futuro, estamos trabajando mucho sobre los ejes que fuimos planteando en la campaña y ahí es adónde tenemos que apuntar. Me parece que será un discurso de repaso de gestión y de contar qué es lo que pretendemos para lo que viene. No tiene mucha ciencia y rebusque.

-En lo personal, ¿qué significa para usted estar sentado en el sillón del Palacio San Martín, que otra vez está en carrera de gestión? ¿Qué significa saber que otra vez es el Intendente de Olavarría?

-La única palabra que se me viene a la cabeza es orgullo. Siempre soñé con esto, de romper con el mito de que nadie podía gobernar la ciudad, que un caso en el 87’ había sido excepcional (NdeR: el peronista Juan Manuel García Blanco) y me iba a pasar lo mismo…creo que la gente entendió que tengo las mejores intenciones para la ciudad, que soy un tipo sano que quiere trabajar por Olavarría, y quiero que mis hijos se críen en esta ciudad. Todo lo que pueda hacer para mejorarla, voy a hacer el mayor esfuerzo posible. También se rompió el mito de que en 2015 había llegado al Municipio “por una ola que me había traído” saber eso me llena de orgullo. Por mí y mi equipo, atrás hay un equipo enorme que trabaja incansablemente para lograr tener una gestión como se merecen los vecinos.