El fútbol olavarriense se extiende durante varios días

Los partidos correspondientes a los torneos de Primera e Inferiores comenzarán el viernes y se extenderán hasta el próximo miércoles según se programó en la reunión llevada a cabo este miércoles en la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría.



La actividad futbolística de la ciudad tendrá continuidad el próximo fin de semana y serán 6 días de puro deporte:



Reserva y Primera

Domingo 01/03

San Martín vs. Estudiantes – 15:00 y 17:00

Sierra Chica vs. Embajadores – 15:00 y 17:00

Lunes 02/03

Ferro vs. Racing – 19:00 y 21:00

Martes 03/03

Municipales vs. El Fortín – 18:00 y 20:00

Postergado de la 1ª fecha

Miércoles 04/03

Loma Negra vs. San Martín –18:45 y 20:45



Inferiores

Zona A:

Viernes 28

Ferro C. Sud vs. El Fortín – 18:00 (7ª, 8ª y 5ª)

Racing vs. Estudiantes – 17:00 (10ª, 6ª y 5ª)

Sábado 29

Estudiantes vs. Racing – 10:30 (9ª, 8ª y 7ª)

Lunes 02

El Fortín vs. Ferro C. Sud – 19:00 (6ª, 10ª y 9ª)

Zona B:

Sábado 29

Cosecha Mundial/Luján vs. Hinojo – 10:00 (10ª / 9ª, 7ª, 5ª y 6ª) Est. San Martín

Sierra Chica vs. San Martín – 11:00 (10ª, 9ª y 5ª)

Interzonal

Sábado 29

Embajadores vs. Loma Negra – 12:00 (10ª, 9ª, 8ª, 6ª y 5ª)