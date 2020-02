“Que un estadio como el Maxigimnasio coree tu nombre, es un premio al trabajo”

Estudiantes derrotó a Villa Mitre en la última pelota de la noche, como aquella noche ante Racing de Chivilcoy, en el cierre de la primera fase, de las manos del chaqueño salió la bola que le diera el triunfo después de una dolorosa caída ante Central Entrerriano.

“Estoy feliz, la verdad lo merecíamos porque pusimos todo lo que había que poner, lo jugamos con mucha intensidad y se nos dio en el tiro final pero creo que es un premio a la actitud que le pusimos” fueron las primeras palabras de Brocal cuando logró salir del interminable abrazo con sus compañeros.

Aquella vez ante Racing el tiro fue a pie firme esta vez estuvo lejos de lo que indican los manuales del básquet… “vi que había muchas manos, que fue la pelota para todos lados y creía que no había más tiempo porque repusimos con 8 segundos, me quedó ahí y la tire para atrás, es la realidad” ante la consulta de cómo llamaría a ese lanzamiento manifestó “lo vamos a llamar el tiro Augusto, por el que está arriba -mi abuelo- y por el que viene en camino”.

Una de las claves del juego era bajar el goleo de Franco Pennacchiotti, quien lidera gran parte de las estadísticas ofensivas de La Liga Argentina, al respecto “Toti” expresó: “Lo planificamos bien con el cuerpo técnico y la verdad que el trabajo de Nacho -Galardo- y de De’Marco -Owens- fue impresionante; Pennacchiotti viene siendo el pivot más determinante de la categoría, lo marcan las estadísticas, y ellos hicieron un laburo enorme para poder contrarrestar eso”.

Más allá del triunfo se pudo ver a un equipo que logró mostrar una versión muy distinta a la del juego ante Central Entrerriano y sobre ello también analizó el jugador: “Nos propusimos eso” que luego agregó: “Fue un premio, ese último tiro, a la actitud que le pusimos, por las ganas. Sabíamos que no era fácil salir de la situación en la que estábamos, perder en casa es algo a lo que no estamos acostumbrados y vino Central Entrerriano, un rival directo, y nos ganó. No era fácil levantarse de eso por eso rescato la actitud tremenda que tuvimos”.

Con la victoria Estudiantes se ubicó nuevamente en el lugar más alto de la tabla de la Conferencia Sur algo que deberá salir a defender por Entre Ríos, destino de los próximos tres juegos: “Tenemos que sumar de visitante sí o sí, si queremos quedarnos con el “1” y vamos a buscar eso”.

Con “piel de gallina” y algo emocionado, antes de despedirse el chaqueño que llegó a sus jóvenes 15 años a la ciudad describió lo que sintió en la corrida del festejo: “Escuchar que el “Maxi” explota, que corea tu nombre, en un club con tanta historia en la que pasaron terribles jugadores es una satisfacción muy grande, creo que es un premio al trabajo que vengo haciendo hace bastante tiempo”.