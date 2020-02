“Corazones prestados”: una novela que recorrió un largo camino

Cristian Bernardo es actor, integrante del espacio cultural independiente Chamula y se encuentra a un paso de publicar su primera novela: “Corazones prestados”.

El proceso para llegar a la edición de este trabajo fue “bastante largo”. Cristian habló con Infoeme y contó que luego de escribir cuentos, poesías y una obra de teatro “surgió una idea y me di cuenta que podía dar para contar una historia un poco más larga”.

La novela fue escrita hace varios años, luego estuvo un largo tiempo en reposo hasta que el autor decidió retomarla. “Le hice correcciones hasta que sentí que era la historia que quería contar”, afirmó.

Ya con la mente puesta en la publicación del trabajo intentó contactarse con algunas editoriales pero esa iniciativa no prosperó. “A partir de ahí surgió algo muy lindo, diría que la parte más linda de todo este proceso”, señaló Cristian.

“Corazones prestados” es una novela que está orientada a un público adolescente pero que también la pueden leer adultos. El proceso creativo se nutrió de la imagen como disparador: “si tendría que hacer una comparación entre el teatro y la novela diría que pasa por imaginar la historia desde lo visual”.

Su autor contó que “es de carácter realista y trata sobre la historia de Ana, una chica que vive en un orfanato desde hace muchos años y a partir de un llamado telefónico tiene la posibilidad de reencontrarse con su madre que hace muchos años que no ve. La novela va y viene en el tiempo, y de esa manera la historia de por qué ella llegó a ese orfanato, se va reconstruyendo. Muestra qué fue pasando en esa familia para que ella llegué a estar en ese lugar”.

Cristian relató que cuando terminó de escribir la historia “se me ocurrió dárselas para leer a mis alumnos de la Escuela Secundaria de Espigas. No les dije que era de mi autoría. Los chicos la leyeron, trabajamos con eso y tuvo una buena repercusión. Eso me puso contento”.

Fueron los propios estudiantes quienes le comentaron del trabajo a la profesora de Plástica Mariana Ríos y se les ocurrió ilustrar alguno de los capítulos de la novela.

El trabajo colectivo que realizan habitualmente en Chamula pareciera trasladarse al camino que atravesó la novela. No solo los estudiantes de Espigas realizaron su aporte sino que también se sumó la colaboración de estudiantes de Artes Visuales.

“Le pedí a una amiga, Andrea Gallina, que es profe de la escuela de Artes Visuales, que me ayudará a hacer el diagramado del libro. Ella también me propuso hacerles leer el libro a sus alumnos para que pudieran hacer los bocetos de la tapa”.

La publicación del libro se encuentra en su etapa final. “Me decidí por hacer una edición bastante autogestiva y casera, de pocos números para ir reproduciendo según la necesidad”, indicó.

Imitando a otros proyectos, Cristian lanzó una pre venta del libro a un costo promocional de $200 para los primeros 30 ejemplares. Quienes deseen reservarlo pueden comunicarse al teléfono 2284-620944.