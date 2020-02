Debuta Municipales, empieza la segunda fecha del Apertura y juegan las Inferiores

El pasado miércoles en la reunión de Comisión Directiva quedaron definidos los horarios de los partidos correspondientes a la segunda fecha de Primera División. Además empieza el Torneo Preparación de Inferiores.



Por la segunda fecha del Torneo Apertura de la categoría mayor, y su preliminar, el viernes estarán jugando Cosecha Mundial y Municipales, en el estadio de Estudiantes. La Reserva comenzará a las 18:00 y la Primera a las 20:00.



La fecha tendrá continuidad el martes con los partidos Embajadores - El Fortín, a las 18:00 y 20:00, y Ferro - Estudiantes, a las 19:00 y 21:00.



Vale recordar que quedarán pendientes Hinojo - Sierra Chica y Loma Negra - San Martín.



En tanto que, en Inferiores se pondrá en marcha la actividad anual con un torneo corto donde los equipos fueron divididos en dos zonas. La zona A la integran Racing, Estudiantes, Embajadores, Ferro C. Sud y El Fortín mientras que la B Loma Negra, San Martín, Hinojo, Sierra Chica y Luján. Jugarán todos contra todos a una rueda dentro de su zona y habrá interzonal.



Además se anunció que Cosecha Mundial presentará Décima división (será incluida en el programa de Luján) desde la segunda fecha, y que en el próximo torneo sumará dos categorías más.



El programa de inferiores será:



Viernes

Racing vs. Embajadores - 18:00 En 10ma. 9na. y 5ta.

El Fortín vs. Luján - 20:00 En 9na y 7ma.

Sábado

Estudiantes vs. Ferro C. Sud - 11:00 En 8va., 9na. y 10ma.

Ferro C. Sud vs. Estudiantes - 11:00 En 7ma., 6ta. y 5ta.

Embajadores vs. Racing - 17:30 En 8va. 7ma. y 6ta.

El Fortín vs. Luján - 11:00 En 6ta. y 5ta.