“El auto estaba muy competitivo, esperemos que podamos estar en 2021”

El 2020 fue un año atípico para todos, y para Damián Covatti no fue la excepción, deportivamente debutó y se despidió de una categoría con victoria.

Sábado y domingo para el olvido, aunque el auto que alistan Miguel López y Juan Villamayor se mostró competitivo, no pudieron cerrar un buen resultado en el Turismo 4000 Argentino, que despidió el año con una doble fecha.

El día sábado partió desde la tercera colocación la final, pero un problema de frenos lo obligó de desertar antes que se pusiera en marcha la competencia. El domingo, en la segunda final, venía para concretar un buen resultado en la categoría, pero un toque lo dejó sin chances y también lo obligó a abandonar.

“Estamos contentos porque el auto se mostró competitivo, tuvo un cambio muy significativo, hicimos muchos trabajos en el chasis y le cayeron bien, estábamos muy competitivos en el 4000 (Argentino), una lástima lo del toque porque podíamos redondear un buen resultado”, lamentó Damián en diálogo con Infoeme.

El fin de semana XXL continuó en La Plata para el piloto olavarriense que aprovechó para competir también en el Procar 4000. Al mismo auto se le agregó el alerón, cambiaron las trompas y reglamentariamente le permitía competir en la categoría, que también cerró el año con dos carreras.

En la primera final, partió desde la primera fila, pero un problema en el cardán lo obligó a abandonar. Pero llegaría la tan ansiada revancha, con esfuerzo y trabajo, pusieron el auto en pista para la segunda y última carrera y tuvieron su premio.

Con Garmendia peleando el campeonato con Granja, a Covattí no le importó poner en riesgo el título de alguno de los aspirantes, al contrario hizo su carrera y con muy buenas y ajustadas maniobras logró superarlo, primero a Trebbiani y después a Garmendia, lo que le posibilitó a Granja quedarse con el título 2020.

“Todavía no definimos concretamente, tenemos que cerrar el presupuesto pero la idea es estar en el Turismo 4000 Argentino, nos entusiasmamos con el funcionamiento del auto aunque no tuvimos suerte, no tenemos mucho tiempo para pensar porque la categoría arranca en enero” aseguró Covatti.