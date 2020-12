Una adolescente de 16 años fue estrangulada en su vivienda de la localidad bonaerense de Luján y por el femicidio fue detenida su pareja, de 22, informaron fuentes policiales.

El hecho, que inicialmente se investigó como un presunto suicidio hasta que la autopsia derribó esa hipótesis, ocurrió el domingo pasado en el domicilio de la adolescente, ubicado en la calle Muñiz al 100, de la mencionada localidad del norte de la provincia de Buenos Aires.

Las fuentes policiales indicaron que efectivos del Comando de Patrullas local se dirigieron a la vivienda tras recibir un llamado al 911 y al entrevistarse con familiares éstos les dijeron que la chica había intentado ahorcarse en el garaje de la casa.

La joven, identificada como Luz Belén Marino, llegó a ser trasladada al Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján, aunque una vez allí los médicos constataron que había fallecido.

En base a los dichos de la familia de la joven, la causa comenzó a investigarse como un presunto suicidio, aunque fue recaratulada como femicidio cuando mediante la operación de autopsia se constató que había muerto por asfixia mecánica.

Tras el análisis de diversos elementos de prueba, desde la Unidad Funcional de Instrucción 10 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de María Laura Cardiviola, se dispuso la inmediata aprehensión de la pareja de Marino, Cristian Zanetti (22) como presunto autor del crimen.

Por su parte, amigos y allegados a la víctima realizarán hoy una movilización para pedir justicia, que comenzará a las 18.30 frente a la sede de la Municipalidad de Luján bajo el lema "#FueFemicidio".

La Justicia todavía investigaba un posible suicidio y Cristian Zanetti, novio de Luz y ahora detenido por femicidio, seguía en libertad. “Mi pequeña luz, qué loco lo que hiciste, nos soltaste la mano, ¿por qué?”, escribió cerca de las 8 de la mañana de este martes, mostrándose consternado por la trágica decisión que había tomado la chica.

“Te voy a amar siempre como el primer día, fuiste y sos el amor de mi vida, lo mejor que me pasó en la vida, llena de amor y energía, perdón por no haber estado en ese momento”, agregó en la publicación. “Tengo un gran vacío no puedo sacarte de mi cabeza , dame una señal si necesitas que te acompañe en este viaje. Solo me quedaron los recuerdos y tus cosas , te tengo en mi corazón siempre”.

En el último párrafo, escribió: “Perdón Belén, te pido mil perdón, que brilles siempre como lo hacías acá abajo como esa pequeña luz que sos, que en paz descanses hermosa mía”. Finalmente, el joven de 22 años ya está preso y, de ser encontrado culpable por el femicidio de su novia, será condenado a prisión perpetua.