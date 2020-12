Organizadores de eventos se reunirán con Galli

Afiliados a la Agrupación de Proveedores de Servicios para Eventos de Olavarría (Apseo) acordaron una reunión con el intendente donde plantearán los reclamos y necesidades que aquejan al rubro aun después de la habilitación de los eventos privados.

Según señalaron desde Apseo, el encuentro con el intendente tendrá lugar el miércoles de la semana que viene y allí pedirán la modificación de la normativa vigente, que estipula que los eventos privados deberán llevarse a cabo “al aire libre y en espacio habilitados para tal efecto”, con un aforo de 50 % de la capacidad del lugar y sin poder superar el máximo de 100 personas.

“El problema es que la mayoría de los salones de Olavarría no tienen mucho espacio al aire libre, tenés muy poquitos salones que cumplan esas condiciones, dos o tres nomas, y los demás no están habilitados, porque el decreto dice que los eventos sólo se pueden hacer en salones habilitados para ese fin, y lo que está pasando es que la gente te llama para decirte que va a contratar tal quinta y que quiere contratarte, pero nosotros, por ley, no podemos hacerle una fiesta en ese lugar, porque ese lugar no está habilitado”, manifestó Mónica Hernando, referente de la agrupación.

Según lo expresado por la referente del rubro, lo que pedirán los Proveedores de Servicios para Eventos al intendente será una flexibilización de la capacidad habilitada para desarrollar los eventos, siempre cumpliendo normas biosanitaria.

“Si los bares y restaurantes tienen permitido usar el 40 % del espacio cubierto, que nos deje a nosotros utilizarlo. Así de esa forma sí se va a mover la cosa, aun sin baile ni nada, nosotros no estamos pidiendo que las fiestas sean con baile, porque sabemos que ahí puede haber contagios, pero lo que queremos es poder tener un salón para 200 o 270 personas con 80 personas adentro, con todos los protocolos de seguridad”, señaló Hernando.

“Hay lugares habilitados para hacer eventos, hay una reglamentación y la mayoría de las quintas no lo son, lo que genera una competencia desleal para los salones, que tienen que hacer la habilitación, pagar impuestos, tener todos los permisos y demás”, señalaron desde la agrupación”, concluyó la referente de Apseo.