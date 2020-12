Navidad: desesperado pedido de una familia

En vísperas de la celebración de nochebuena, una familia olavarriense se encuentra en una inclemente situación de vulnerabilidad: Silvina, junto a su marido, tiene tres hijas menores de edad y no cuentas siquiera con un alimento para esta noche.

“No tenemos nada con mi familia, por eso estamos buscando si alguien nos podía dar una mano. Nosotros somos cinco, mi marido yo, y mis tres nenas, una de 12, una de 8 y una de 10. Desde que empezó la pandemia nos quedamos los dos sin trabajo y desde ahí la fuimos remando como pudimos, he salido casa por casa a pedir, de todo, pero ahora, el 24, nos encontramos en la misma situación”, contó Silvina, quien insiste en que, dada la situación, cualquier ayuda es bienvenida.

“Realmente no tenemos nada de nada, yo no sé ya a quién más acudir, necesitamos para cocinar, algo de comida, ni quiera unas alitas como para mandar a la olla”, contó Silvina, ante la desesperación de no contar con ningún alimento para proveer a sus hijas durante la noche de navidad.

“Se me cierra todo y me doy cuenta que cada vez se hace más difícil conseguir algo, y me pongo llorar y me enloquezco, porque realmente no sé qué hacer”, Dijo la mujer.

En caso de que alguien esté dispuesto a acercar una donación para esta familia puede comunicarse al (2284)216082