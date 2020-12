El Club San Martín se quedó sin coordinador de fútbol infantil

El coordinador de fútbol infantil del “león serrano” dejará de ser Nicolás Serantes desde el mes de enero.

Nicolás Serantes decidió que a partir del mes de enero no seguirá a cargo de la coordinación del Club San Martín tanto en inferiores como en la Escuelita. La noticia ya fue comunicada a la Comisión Directiva y también a los futbolistas en formación de la entidad.

“No fue una decisión fácil de tomar, en estos 4 años y medio he generado vínculos que van más allá de lo laboral tanto con los chicos como con los padres pero siempre hay que tomar decisiones a veces dolorosas pero que lo hagan crecer a uno tanto en lo personal como lo laboral” dijo el profesor de educación física en el comunicado que publicó el pasado lunes en las redes sociales.

El entrenador también afirmó que en estos 4 años “disfruté al máximo” y agradeció a “todos los dirigentes con la cual me tocó compartir este tiempo en el club, a todos los padres que me apoyaron para seguir y me bancaron mi trabajo, a los colegas que me tocó compartir esta pasión tantos profes, como DT, utileros, y principalmente agradecido con los chicos por su respeto, compromiso y amistad que me brindaron durante estos años, me llevo lo mejor de cada uno de ustedes y les deseo lo mejor siempre tanto al club como a los chicos”.

Pensando en la reanudación de las competencias previstas para los primeros meses del año 2021, la Comisión Directiva ya trabaja para conseguir un reemplazante.