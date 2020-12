Infoeme | deportes | Fútbol - 20 de Diciembre de 2020 | 19:48

Un alternativo Lanús no pudo sumar de a tres en la Copa Diego Armando Maradona El “granate” recibió a Defensa y Justicia en un nuevo partido de la Zona Complementación de la Copa Diego Armando Maradona y no pasaron del empate. Pedro De la Vega no jugó.

Foto: Prensa Lanús Lanús y Defensa y Justicia igualaron en la tarde de este domingo en un nuevo partido de la Zona Revancha de la élite del fútbol argentino. En "La Fortaleza", el "granate" igualó 1 a 1 ante el "halcón de Varela" con goles de Nicolás Thaller a los 13 minutos de la primera parte para los locales y Miguel Merentiel para la visita a los 44´. Ambos equipos jugaron con equipos alternativos por lo que Pedro De la Vega no se encontró entre los futbolistas citados por Luís Zubeldía.