Vuelve La Liga Nacional con diez partidos por día 

La Liga Nacional ya está lista para volver, con nuevos requisitos y con una gran cantidad de partidos diarios, los equipos se alistan para regresar a Capital Federal para terminar con la primera mitad de la competencia.

Aunque formalmente no se ha anunciado el retorno, el venidero viernes los equipos de La Liga Nacional volverán a competir. Habrá 10 partidos por día ya que se modificó el sistema para enfrentar a equipos de ambas conferencias.

El primer día de regreso será para completar los partidos de la primera vuelta de la Conferencia Norte y Sur y luego, desde el domingo, comenzarán los cruces y se unificarán las posiciones en una tabla general, aunque los resultados de los encuentros anteriores serán contabilizados.

“Tenemos una segunda oportunidad, entendimos que si esto no se logra, no hay trabajo. Estamos preparados para afrontar esta segunda oportunidad” dijo Michael Stupra en diálogo con UcU Weby además agregó que no se contemplará la pérdida de puntos y se reprogramarán todos los partidos que no se puedan jugar para sumar 38 partidos de la Fase Regular.

De esta manera continuaría hasta el torneo hasta el 25 de diciembre. El 24 no se jugará, y habrá un receso desde ese 25 hasta mediados de enero, donde se retomaría la temporada pero con encuentros de menor cantidad de equipos (5), por zonas.

Los doce mejores récords de la tabla de posiciones pasarán a los Play-Off. Los primeros cuatro irán directo a Cuartos de Final, mientras que los ocho restantes competirán en una Reclasificación.

En lo que respecta a la competencia inmediata, Alejandro Diez con la camiseta de Quimsa se enfrentará a Libertad el próximo viernes desde las 14:00 y el sábado hará lo propio con Boca desde las 11:00 y Bruno Sansimoni, con Hispano Americano jugará el viernes desde las 14:00 frente a Boca Juniors. La Unión, con Federico Marín, cerrará la jornada de regreso enfrentando a Instituto desde las 21:30.

Fuente: UcU Web // Básquet Plus