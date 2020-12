Infoeme | deportes | Liga Argentina - 2 de Diciembre de 2020 | 17:33

Estudiantes busca “profe”: Facundo Correa no seguirá en La Liga Argentina Facundo Correa no seguirá trabajando en el Club Estudiantes como preparador físico del equipo profesional. Luego de varias semanas de negociaciones, decidió que no seguirá en el plantel para la temporada 2021.

Fotos: archivo El profesor de educación física decidió no continuar siendo parte del equipo profesional del Club Estudiantes. Días atrás, Facundo Correa y la Subcomisión de Básquet Profesional del Club Estudiantes dieron por finalizadas las negociaciones para renovar el vínculo de cara a la temporada 2021 de La Liga Argentina. Correa que trabajó como “profe” desde el ascenso del “bataraz” al antiguo TNA, decidió no continuar y Marcelo Macías ya trabaja para conseguirle un reemplazo. “Charly” mantuvo reuniones con algunos profesionales y ya habría decidido quién será el reemplazante para comenzar a definir su equipo de trabajo de cara a la venidera temporada de la segunda categoría del básquet argentino. Por otro lado, el profesor de educación física sí seguirá -al menos por el momento- como coordinado de las Divisiones Inferiores de la entidad. Compartirla WHATSAPP