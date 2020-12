Infoeme | deportes | Fútbol - 17 de Diciembre de 2020 | 13:17

Se entregan los premios The Best Este jueves será la entrega de los premios "The Best", en el cual hay dos argentinos nominados Lionel Messi y Marcelo Bielsa.

Este jueves se darán los premios The Best de la FIFA en un evento virtual que tendrá lugar en la sede de Zúrich, Suiza, y será transmitido en vivo por la página de internet del organismo. La gala será presentada por la leyenda Ruud Gullit y la periodista Reshwin Chowdhury y habrá dos argentinos que competirán por los galardones. Entre los seis principales premios, dentro del fútbol masculino la FIFA entregará el prestigioso galardón al mejor jugador de la temporada, el de mejor entrenador y por último el de mejor arquero. En cuanto al fútbol femenino, serán entregadas tres distinciones aplicando la misma lógica. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski están en la terna masculina a mejor jugador, mientras que Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick y Jürgen Klopp conforman la de director técnico. También el jurado entregará el ya conocido Premio Puskás al mejor gol del año. A su vez, la FIFA designará al 11 Ideal de la temporada y, con carácter más anecdótico, entregará una distinción al fair-play y un premio a los aficionados valorando “un gesto o un momento excepcional” después del voto de los aficionados. Mejor futbolista masculino Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern Múnich)

(Polonia / FC Bayern Múnich) Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus)

(Portugal / Juventus) Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona) Mejor arquero Jan Oblak (Eslovenia / Atlético de Madrid)

(Eslovenia / Atlético de Madrid) Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

(Brasil / Liverpool FC) Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern Múnich) Mejor entrenador de fútbol masculino Hans-Dieter Flick (Alemania / FC Bayern Múnich)

(Alemania / FC Bayern Múnich) Jürgen Klopp (Alemania / Liverpool FC)

(Alemania / Liverpool FC) Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC)

(Argentina / Leeds United FC) Compartirla WHATSAPP