Lewandowski y Bronze se quedaron con la distinción mayor de los Premios The Best Este jueves se realizó la entrega de los premios The Best donde estaban nominados Lionel Messi y Marcelo Bielsa. El gran ganador fue Robert Lewandowski en el rubro de futbolista destacado.

Foto: Diario AS Este jueves se realizó la entrega The Best de la FIFA a través de un evento virtual y tuvo la presencia de dos argentinos. La gala fue presentada por la leyenda Ruud Gullit y la periodista Reshwin Chowdhury y entre los seis premios en fútbol masculino, el ente regulador del fútbol mundial hizo entrega del galardón al mejor jugador de la temporada al polaco Robert Lewandowski, de Bayern Munich. Además, el alemán Manuel Neuer -también de Bayer Munich- fue seleccionado como mejor arquero y Jürgen Klopp (Liverpool) se impuso como mejor DT. Lionel Messi y Marcelo Bielsa habían sido ternados por la FIFA en la tradicional ceremonia donde se entrega el Premio Puskás al mejor gol del año. A su vez, la FIFA elijió al 11 Ideal de la temporada y, con carácter más anecdótico, entregó una distinción al fair-play y un premio a los aficionados valorando "un gesto o un momento excepcional" después del voto de los aficionados. En cuanto al fútbol femenino, el premio mayor fue para la inglesa Lucy Bronze de Manchester City, considerada la mejor jugadora del año. Sarina Wiegman la mejor entrenadora y la mejor arquera fue Sarah Bouhaddi (Francia / Olympique Lyonnais En el evento se realizó un homenaje a Diego Armando Maradona, recientemente fallecido.