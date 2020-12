Frías: “El fútbol va a morir si no regionalizamos”

Luego de la suspensión de la reunión virtual con los representantes de las Ligas de Azul, La Madrid y Laprida prevista para el pasado viernes, Javier Frías habló con Diario El Tiempo y dio su parecer sobre la regionalización del fútbol.

"Si nos quedamos jugando sólo en Olavarría, el fútbol se termina muriendo hay que ir generando incentivos" y por ese motivo, Javier Frías está intentando la regionalización para volver a disputar el Torneo Integración que también contó con los equipos de Benito Juárez.

Para comenzar este certamen la idea sería que haya pocos viajes "sólo tres si llegas a la final" y esto se debe a que "sabemos que los clubes están en una situación compleja económicamente".

En cuanto a lo que sería la forma de disputa de este certamen, Javier Frías señaló que "lo hemos pensado de la siguiente manera: la etapa clasificatoria se jugaría en cada ciudad, luego sería el tiempo de los cuartos, semi y final porque sabemos que los clubes están en una situación compleja económicamente, pero sabemos que al fútbol vamos a tener que jugar y la pelota va a tener que rodar".

Sobre los equipos que participarían de la primera edición de este certamen, el titular de la Liga de Olavarría sostuvo que “participarán los de Olavarría me han confirmado de que van a participar, de la misma manera lo hicieron los de Laprida y La Madrid. Aun resta la decisión final de Azul, porque hasta este momento no nos han dicho que equipos lo jugarían o si lo jugarían todos, no hemos tenido respuesta alguna y no estará Bolívar que se bajó pero estaban invitados aunque no descartan en un futuro poder sumarse a este torneo".

En cuanto a su deseo de que los equipos azuleños jueguen señaló que "sería beneficioso que jueguen, porque en la primera etapa se disputaría entre los equipos de allá, no tendrían ningún viaje. Se enfrentarían entre los 14 conjuntos que conforman la Liga".

Prosiguió diciendo que "tenemos pensado hacer un torneo cortito y nuestra idea es que clasifiquen dos o tres por zona o ciudad a la siguiente fase. Los clubes recién tendrían que viajar, aunque eso aún se puede hablar, en Cuartos de Final y en esta etapa lo haríamos por cercanía". En cuanto a las dos restantes instancias, el presidente de la Liga expresó que "en Semifinal volveríamos hacer lo mismo, tratar de definir por cercanía para abaratar en el tema de los traslados. Si llegas a la final ahí si te toca viajar lo van a tener que hacer a cualquiera de las otras ciudades. Pero para esa instancia yo creo que el torneo toma importancia y si tenés que viajar hacés el esfuerzo. A parte estamos muy esperanzados que para esa fecha ya podamos tener público en las canchas, aunque sea mínimo pero que podemos tener público".

Respecto de cuándo comenzaría el certamen, Javier Frías dijo que "nosotros vamos a empezar el último fin de semana de enero o primero de febrero, a más tardar. Laprida está en la misma situación y no sé como estaría Azul, pero eso se puede manejar".

"A mí me gustaría que este torneo en un futuro se juegue también en Divisiones Inferiores. Mi idea respecto a esto, sería más beneficioso para los chicos que para Primera, porque le daría otro rodaje, otro roce y jerarquizaríamos muchos las inferiores y de ahí es donde se nutren los clubes para conformar sus planteles de Primera", explicó el presidente olavarriense.

Sobre la oficialización de este torneo, Javier Frías explicó que "nosotros lo hemos charlado con el Consejo Federal y ellos lo harían oficial y nos otorgarían las plazas para el Torneo Federal Amateur. Si nosotros logramos unir las tres ligas estaríamos hablando de más de 30 equipos y nos darían tres lugares para participar de dicho certamen. Creo que tener 36 conjuntos compitiendo -14 de Azul, 12 de Olavarría y 10 de Laprida y La Madrid- sería muy atractivo. Tenemos interés de la Liga de Pringles de querer sumarse a este torneo y lo estamos analizando".

"La idea es poder, si la epidemia nos permite, hacer tres torneos cortos. Que cada uno sea de tres meses o cuatro a lo sumo. Siempre con este sistema hasta que entre las Ligas decidamos ir por un poco más", agregó.

A como se imagina el futuro, el presidente de la Liga de Olavarría remarcó que "creo que los mismos clubes nos van a ir empujando a querer mezclarse más para no jugar siempre con los mismos. La idea ahora es arrancar y dar el puntapié inicial, después todos nos vamos a ir entusiasmando".

Fuente: Diario El Tiempo