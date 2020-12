La concejala Alicia Almada denunció “aprietes telefónicos”

La concejala Alicia Almada, del bloque Frente de Todos, denunció “aprietes telefónicos”. Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Repudio enérgicamente los aprietes telefónicos sufridos hasta altas horas de la madrugada en un vano intento de influir en mi voto de la sesión de hoy del HCD”, fue el mensaje que escribió en su red social, y al que acompañó con los hashtags #Democracia y #NoAlFuegoAmigo".

Durante la sesión de esta mañana, la concejala hizo referencia a la situación y aclaró que dichos “aprites” habrían provenido de algunos compañeros de su mismo interbloque.

“En horas de la noche, y quiero que de esto quede constancia en la versiones taquigráficas, mi teléfono no paro de sonar hasta las 2 de la madrugada, desde nuestro espacio político. Estoy acostumbrada, por haber sido secretaria general de un gremio, a participar de discusiones, pero jamás me pasó lo que pasó anoche, desde este grupo, mi interbloque, alguna persona que puede estar presente y algunas que no están, pero tal vez tengan más influencia, se ocuparon de viralizar un mensaje de texto, en toda la provincia de Buenos Aires, profundizándola en el conurbano bonaerense, donde lógicamente hay mayor actividad sindical y política, y hasta tuvieron el tupo de hacer llegar a las autoridades del sindicato de docentes privados, a nivel nacional, apretándolos para que me aprieten para que yo hoy cambie el voto que tengo decidido de hace ya más que una semana. Estas prácticas repudiables, que conozco muy bien y que tengo la plena intuición y estoy segura de donde vienen, son las que deterioran la democracia. Fue fuego amigo, lo que no pudieron conseguir con argumentos y dialogo intentaron conseguirlo con el apriete mafioso”, manifestó Almada.

Almada, que esta mañana forma parte del cuerpo de concejales que debaten en la acalorada sesión del Concejo Deliberante, recibió el apoyo de Germán Aramburu. "Mi solidaridad con la querida compañera", escribió el concejal del Frente de Todos.