Matías Morla salió a defender a Leopoldo Luque

Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, salió a defender al médico del Diez Leopoldo Luque, el neurocirujano que quedó involucrado en la causa que investiga si la muerte de Diego puede configurar el delito de homicidio culposo.

El abogado del Diez escribió unas palabras en Twitter en apoyo y en defensa de Luque. "Solo yo sé lo que hiciste por la salud de Diego, cómo la cuidaste, acompañaste y como él te quería", escribió Morla, que también está en el centro de las críticas por parte de la familia del astro futbolístico.

El domingo la policía allanó la casa de Luque y se llevó información relacionada a Maradona. "Yo si de algo soy responsable es de amarlo, de quererlo, de extenderle la vida y de mejorarla hasta lo último", declaró Luque, que este lunes se presentó en tribunales para declarar ante el fiscal.

"Diego tenía muchos problemas desde antes que yo lo conozca. Pero él siempre decidió. Diego no es insano. No se lo puede invadir. Para invadirlo había que judicializarlo, y considerar un tema psiquiátrico, cosa que no se hizo porque no era necesario. No escuché desde los medios decir nada acerca de eso", explicó Luque