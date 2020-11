Se suspendió la manifestación de los vecinos de Sierra Chica contra la visita de familiares de presos   

Después de que las autoridades del servicio Penitenciario Bonaerense confirmaran una “prueba piloto” de visitas de familiares de detenidos en las cárceles, muchos vecinos de Sierra Chica organizaran una protesta, que estaba prevista para este miércoles a las 17.

Los organizadores de la manifestación convocaban a reunirse frente a las Unidades Penales para “prohibirles que venga gente de otros lados a invadir nuestras calles y negocios”. Pero esta mañana se confirmó la suspensión de la manifestación debido al “poco apoyo de la comunidad y el temor de los vecinos”.

“La marcha está suspendida porque la situación que estamos viviendo en este momento es demasiado complicada. Hacer el reclamo puede llevar a que los presos dentro de la cárcel se amotinen. Ya es de público conocimiento que los presos están intentando manifestarse, y si nosotros vamos adelante con la movilización nos exponemos, por un lado, a una posible agresión de los familiares y, por otro, al amotinamiento de los presos”, contó una vecina de Sierra Chica.

“Hacer la manifestación para que ellos no puedan recibir visitas es una causa más para que protesten adentro de la cárcel. Si la gente de este pueblo se manifiesta, puede estallar todo, porque ellos van a tener una razón más para protestar. Ya pasó en cuatro cárceles, aunque acá ya se reforzó todo, están los Grupos Especiales constantemente en los recuentos, que es el único momento que tienen abierto”, afirmó la mujer, quien aseguró que el clima de tensión que se está viviendo en muchas zonas carcelarias, con reclamos y motines que se han ido replicando en diversas ciudades de la provincia, motivó a los vecinos a no realizar la movilización.

“Depende de la población la cantidad de seguridad, y por la cantidad de personas que en este pueblo, la seguridad es mínima. Si se genera una manifestación o motín de los presos acá, por más apoyo que recibas de la comisaria primera o de la comisaria de Hinojo, no sería suficiente, entonces esto de la suspensión es prevenir una situación de desastre, aunque no quiere decir que la gente se no siga en desacuerdo”, concluyó la mujer.