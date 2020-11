Infoeme | deportes | Fútbol - 29 de Noviembre de 2020 | 19:32

Primera Nacional: no hubo participación olavarriense Tuvo continuidad la Primera Nacional en la tarde de este domingo y los olavarrienses que forman parte de diferentes planteles no tuvieron protagonismo. Edgardo Maldonado no estuvo en Agropecuario e Ignacio Pietrobono y Maximiliano Ferreira fueron al banco de suplentes de Defensores de Belgrano y no ingresaron.

Foto: Prensa Defensores de Belgrano Después de 8 meses de parate volvió el fútbol de ascenso y este domingo no vieron acción ni Edgardo Maldonado en Agropecuario ni los dos futbolistas olavarrienses que integran el plantel de Defensores de Belgrano. En el Bajo Núñez, Defensores de Belgrano igualó 0 a 0 con Gimnasia de Mendoza y tanto como Ignacio Pietrobono y Maximiliano Ferreira fueron suplentes en el "dragón" y no ingresaron. Por otro lado, en Caseros, Agropecuario cayó 3 a 1 ante Estudiantes. El "Zurdo" Maldonado no estuvo entre los concentrados del "sojero".