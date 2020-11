Conmovedor discurso del investigador olavarriense Enzo Ferrante

En el marco de la entrega de los reconocimientos del Premio Estímulo 2020 otorgado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el investigador olavarriense Enzo Ferrante, uno de los galardonados, conmovió a todos con su discurso a favor de una ciencia "más diversa e igualitaria".

"Sin igualdad de oportunidades, no hay méritos que alcancen y está en nosotros trabajar para conseguirlo", razonó el ingeniero egresado de la UNICEN, con un extenso recorrido académico en Argentina y el exterior.

El científico que actualmente trabaja en la Universidad del Litoral, en conjunto con el CONICET, agradeció a las casas de estudios que lo formaron en Olavarría, Tandil, París, Londres y ahora nuestro Litoral, pero tuvo un especial mensaje para su pareja, quien decidió acompañarlo en su regreso a la Argentina como "investigador repatriado". "Le agradezco principalmente a mi compañero, porque quien les habla es un científico gay, que se siente orgullosamente parte de una comunidad que llevó adelante conquistas históricas", sostuvo Ferrante.

En una entrevista reciente con Infoeme, el exalumno de la Escuela Nº 49 y el Industrial dio detalles de sus estudios en métodos computacionales para el análisis de imágenes biomédicas y contó el origen de su pasión por los conocimientos científicos: "Yo quería estudiar informática porque desde chico me gustaba programar. Arranqué a escribir programas de computadoras a los 13 años cuando mi vieja -sus padres se dedicaban a la docencia- me trajo un libro que le pedí de la universidad".

“Cuando volví me sentí muy contenido. Me fui con la idea de formarme para poder volver a hacer ciencia en Argentina. Es lo que me gusta hacer, lo que sé hacer. Cuando estás afuera disfrutás mucho pero siempre hay algo te falta. Yo siempre me sentí de paso”, rememoró sobre su regreso al país en 2017.