La reflexión de Seambelar sobre Maradona y los muertos por Covid-19

La despedida a Diego Maradona, cuyo centro neurálgico se encuentra en Casa Rosada donde se dispuso un velorio popular, motivó al director del área de Pediatría del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", Gastón Seambelar, a publicar una reflexión sobre el ídolo del fútbol y los muertos por Covid-19.

"Se murió Diego y también la igualdad ante la ley", expresó el reconocido médico que fue recientemente reconocido por su labor para combatir la pandemia.

SE MURIÓ DIEGO Y TAMBIÉN LA IGUALDAD ANTE LA LEY..la prohibición de velorios sólo rige para los pobres y desconocidos... Publicado por Gaston Seambelar en Jueves, 26 de noviembre de 2020

"La prohibición de velorios sólo rige para los pobres y desconocidos ... Murió la EMPATÍA con tantos padres y madres de hijos con cáncer', ' que no pueden pasar de provincias', de tantos enfermeros/as y medicos/as que murieron salvando vidas solos y sin despedidas'...con el padre del sur. Que no despidió a su hija en Córdoba o el pibe de Formosa que murió en el río para evitar un retén.. tantos que se fundieron porque" PRIMERO ESTA LA VIDA "..ojalá Dios te tenga con El 'y no te usen más ,'así descansas en Paz..es POLÍTICAMENTE INCORRECTO 'pero afuera de la cancha fue tu mejor enseñanza", sostuvo el reconocido médico.

Por último, escribió en mayúsculas: "POR TANTAS EMOCIONES QUE NOS REGALASTE MERECES EL RECUERDO ETERNO DE TU PUEBLO Y DESCANSAR EN UN PAÍS MAS IGUALITARIO".