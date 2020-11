Grave lesión para Camila Torres: sufrió la rotura de los ligamentos cruzados

Camila Torres jugó los primeros 45 minutos del amistoso entre Puerto Nuevo y Sarmiento, pero luego del cotejo debió ser atendida por personal médico por una molestia y este martes se confirmó el grado de la lesión.

Este martes personal médico de Sarmiento de Junín atendió a la olavarriense y confirmaron la gravedad de la lesión que le demandará varios meses de recuperación: rotura del ligamento cruzado anterior.

“Pensé que era una pavada porque no me duele, pero los médicos me dijeron que me rompí los ligamentos cruzados” dijo Torres que además confirmó que espera los resultados de la resonancia magnética para definir los pasos a seguir.

De necesitar una cirugía, Torres se perderá la definición del Torneo de Primera B que otorga ascensos a la Primera División del fútbol femenino de la Asociación de Fútbol Argentino prevista a comenzar el próximo 5 de diciembre.