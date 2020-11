Una nueva estafa telefónica en Olavarría: “Sabía todo de mí”

Una nueva estafa telefónica se produjo en la ciudad. La damnificada es una joven azuleña de 20 años que vive en Olavarría y tiene dos hijas. Recibió el llamado de un hombre que se hizo pasar por empleado del Ministerio de Desarrollo Social y la estafó.

El viernes pasado un hombre que dijo llamarse “Pablo Basto” se comunicó con ella a través de una llamada de WhatsApp. “Era medio raro pero me dijo que me llamaba por WhatsApp porque por ahí tenía las llamadas monitoreadas”. Para entrar en confianza el estafador le hizo anotar su “número de matrícula” y le dio la dirección de su lugar de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, que coincide con una oficina de Anses ubicada en la avenida Córdoba al 700 en el centro porteño.

A lo largo de la charla, el estafador le fue dando los datos de la joven de manera certera: tenía su nombre completo, su número de documento y sabía cuántas hijas tenía. Incluso tenía conocimientos sobre los beneficios sociales que había recibido y cuáles no se le habían otorgado. “Yo pensaba que era verdad porque todo cerraba. Sabía todo de mí”. Tenía el plan estudiado a la perfección.

En principio le comunicó que se le había otorgado un terreno. Además, le informó que tenía pendiente el pago de dos IFE, lo cual es cierto porque ella solo recibió el primero de este beneficio del Estado nacional. Para hacerse acreedora del dinero necesitaba una tarjeta de débito y allí le depositarían esos $20.000.

Como en muchos otros casos, el estafador la hizo acercarse a un cajero automático con la finalidad de poder recibir ese dinero. La joven puso la tarjeta de su suegra y le fueron indicando los pasos a seguir. Luego, el delincuente le pidió otra. “Podían depositar solamente $10.000 porque supuestamente tenía una deuda y necesitaban otra tarjeta que no podía ser la de la asignación porque `no tenía soporte técnico´”, cuenta la víctima a Infoeme sobre la excusa que pusieron. Lo que estaba sucediendo en realidad es que intentaban solicitar un crédito en su cuenta y no podían hacerlo. Hasta bloquearon su tarjeta en el intento.

El delincuente no conforme con la estafa inconclusa le pidió que ingrese otra tarjeta al cajero y luego otra más. La insistencia nada tenía que ver con depositarle efectivamente el dinero de los dos IFE sino que en ese segundo intento solo pudieron robar $5000. Evidentemente el desenlace del plan no se estaba desarrollando como esperaban y querían seguir intentando para realizar una estafa mayor.

Ya en ese momento la joven y su familia decidieron regresar a su casa. Como el delincuente le indició que el dinero "había quedado congelado" regresaron al cajero a ver si era realmente así. Allí se dieron cuenta que la plata no estaba y se trataba de una estafa. Habían usado datos reales para quitarles dinero. “Fue una estafa, en el momento no nos dimos cuenta porque todo cerraba con todos los beneficios que yo no había cobrado”, señaló resignada la joven.

Por distintos motivos burocráticos de cada banco, "solamente" pudieron robarle $5000, pero realmente con la insistencia y el grado de persuasión que tenían los estafadores podría haber sido aún peor para la damnificada. Por el momento, se encuentran realizando los trámites pertinentes en las entidades bancarias para recuperar la tarjeta que bloquearon los delincuentes y tramitar el seguro por el crédito otorgado.