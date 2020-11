El dramático video de una joven que denunció a un taxista por intento de secuestro

Una joven denunció a un taxista por presunto intento de secuestro, tras asegurar que el chofer enviaba por WhatsApp audios con mensajes en clave. Sofía dijo que se bajó del vehículo y logró subir a otro auto. "No puedo creer que pude ser la próxima Ni Una Menos", contó en un video que compartió en sus redes sociales.

El hecho ocurrió en la ciudad de Rosario. La joven asentó la denuncia en el centro Territorial de Denuncias, de Montevideo 1968, en tanto que el acusado aseguró que este martes a primera hora se presentará en el Ministerio Público de la Acusación con los audios que envió mientras trasladaba a la chica.

Sofía narró que subió a un taxi en la madrugada de este lunes, alrededor de la 1, en Pellegrini y España luego de una reunión con amigos, y contó que escuchaba al conductor enviar mensajes de audio hablando de comida, aunque en un momento empezó a sospechar si no se refería a ella en un lenguaje en código.

"Le dijo en un audio: quiero una pizza con esto, con lo otro, si no tenés pizza quiero un carlito con esto y lo otro, y sino una medialuna con jamón y queso, y que el queso sea así y de esta forma", contó en una historia en su cuenta de Instagram, entre lágrimas, y añadió: "Estaba flasheando lo del caso pizzagate", en referencia a la teoría sobre una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil.

Sofía le envió un audio a una amiga describiéndole al taxista y le dijo: "Te aviso cuando llego".

"Entonces el taxista dijo: al final tengo un choripán con mayonesa quemado arriba, e hizo toda una descripción de comida demasiado justa".

Aseguró que, al llegar a Entre Ríos y 27 de Febrero, pensó: "Si no me bajo ahora no la cuento más". Siempre según su narración, pagó por el viaje, no esperó el vuelto, se bajó y el taxista quedó estacionado en la esquina "mandando un audio".

"Empecé a frenar autos pidiéndole a Dios y al universo que no sean cómplices del taxista", contó, y dijo: "Frenaron tres chicos que me salvaron la vida, porque confiaron en que yo no era alguien que los estaba engañando".

Finalmente, sostuvo que pudo "ser la próxima Ni Una Menos" y sentenció: "No podés tomarte una birra y cagarte de risa con tus amigos porque sos mujer".