La advertencia de Galli a los dueños de bares

Luego de anunciar las nuevas aperturas para Olavarría a partir de esta semana y de mencionar las actividades que el municipio elevará al gobierno provincial para que se permita su funcionamiento, el intendente Ezequiel Galli se refirió a la posibilidad de que los bares y locales gastronómicos amplíen su horario en los próximos días. Y lanzó una dura advertencia a los propietarios de esos comercios.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó que el Comité de Crisis de Olavarría le recomendó que se mantenga el horario de cierre establecido a la medianoche. Y en ese contexto, Galli señaló que reciben "denuncias de muchos lugares" en los que se reporta que no cierran a la hora estipulada y continúan con la gente en sus locales. "Si seguimos estirando vamos a tener una situación que no queremos tener", dijo el jefe comunal en relación a la posibilidad de restringir el horario o, incluso, ordenar el cierre de este tipo de locales.

No obstante, el intendente destacó que en los locales se realizan periódicamente controles y se constata que los "protocolos se cumplen". Incluso, planteó que no descarta que "la semana que viene" la situación cambie y se pueda analizar una extensión horaria, pero subrayó que no en este momento. "Sabemos que están haciendo un esfuerzo muy grande y que tienen una merma económica. Pero les pedimos que entiendan que estamos en pandemia, que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos", finalizó el intendente.