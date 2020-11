Los comercios abrirán hasta las 21 y autorizan partidos de fútbol

El intendente Ezequiel Galli da una conferencia de prensa en la que anunció un nuevo horario para los comercios esenciales y dijo que aprobarán los partidos de fútbol cinco en la ciudad a partir del martes, tal cual como anticipó el gobierno provincial la última semana. A su vez, se anunció una cuarta etapa del programa Rastrear, Testear y Aislar (RTA) y anticiparon que no descartan una quinta etapa.

Durante la conferencia el jefe comunal planteó que el primer anuncio concreto es a partir de los pedidos de los comercios no esenciales que plantearon la necesidad de extender su horario por lo que desde el lunes se les permitirá abrir hasta las 21.

Por otro lado, Galli señaló que luego de los anuncios del jefe de Gabinete Carlos Bianco del martes, a partir del próximo martes el gobierno local permitirá los deportes al aire libre de hasta 10 personas. "Había un pedido importante de las canchas de papi fútbol y se van a habilitar. También otro tipo de deportes", señaló.

Luego de dar el parte diario con los casos de coronavirus en Olavarría, el intendente realizó un agradecimiento para todos los trabajadores municipales y, en especial, al equipo de salud. "Están en la primera línea de batalla y le han puesto el hombro a la pandemia", dijo.

El secretario de Salud, Germán Caputo, destacó que Olavarría atraviesa "un momento de apertura" debido a que la situación epidemiológica lo permite. No obstante, aclaró: "No debemos bajar la guardia, ni relajarnos". Además, pidió "responsabilidad social" y que los olavarrienses no compartan "vasos, ni mates" y que "cuiden a los adultos mayores".