La mujer policía olavarriense que se volvió viral por su trato amable y cordial     

El agradecimiento a una mujer policía que se caracteriza por su trato amable y cordial a la hora de tratar con las personas que hacen cola para entrar al Salón Rivadavia se hizo vuelto viral en las redes y cada vez suma más mensajes de apoyo y agradecimiento.

Se llama Carolina y es una policía que cumple con su función en las puertas del Salón Rivadavia, donde se encargándose principalmente de tomar la temperatura y orientar a la gente que allí concurre en el marco de la pandemia.

“Hoy quedé sorprendida con esta mujer. La buena onda y la paciencia que tenía a cada una de las personas que estaban en la municipalidad!! Más de uno hablaba en la cola de la buena energía que tenía, estuve de las 9 a casa las 11 y media y ella seguía ayudando a cada uno de la misma manera… La verdad se merece un aplauso, no sé quién es, pero es una genia… Quizás me sorprendió porque ni las secretarias que están para responder las dudas lo hacen tan atentas!! Hacen falta personas así, más cuando van abuelos y no entienden algo, el maltrato de las personas que están para ayudarlos es increíble”, escribió una usuaria de Facebook en una publicación que fue compartida cientos de veces. .

Entre los comentarios que se fueron fumando, la mayoría hace hincapié en el agradecimiento por su trato amable y servicial y la manera en que hace sentir cómodos a las personas que aguardan su turno para ingresar al edificio municipal.

“Ayer fui a hacer el carnet y ella sola corría para la puerta en donde está la rampa para orientar a la gente y a la entrada del Salón Salón Rivadavia para controlar la temperatura y orientar a quienes hacíamos el carnet. La conozco de hace un par de años y siempre se caracterizó por su amabilidad y su capacidad. Una genia Carolina”, resaltó otro de los usuarios que compartió la publicación.