Cientos de olavarrienses adhirieron a la boleta electrónica

Hace dos semanas el Municipio implementó un plan de adhesión a la boleta electrónica de las tasas y tributos municipales. Cientos de vecinos ya realizaron la gestión a través de un formulario y durante noviembre ya dejarán de recibir la boleta en papel en sus domicilios para hacerlo a través de correo electrónico.

“Es una herramienta innovadora, que no solo agiliza muchísimo el trabajo nuestro, sino también la comodidad para los contribuyentes. Se minimizan los posibles errores que pueda haber en el reparto: de que la boleta no llegue o no llegue a tiempo para cuando el contribuyente quiera pagarla”, señala Eugenia Bezzoni, secretaria de Economía y Hacienda.

Esta ágil y cómoda propuesta también es sustentable. Según los cálculos realizados por el Municipio, para el envío anual de las boletas se utilizan 1000 kilos de papel, lo que equivale a la tala de 15 árboles. El trámite puede realizarse para Servicios Urbanos, Automotor, Servicios Generales Rurales, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Motos, Derechos de Cementerio y los demás tributos municipales.