Detectan un caso positivo de Covid en el Juzgado de Faltas

Se presentó una denuncia ante la Delegación del Ministerio Trabajo después de que trascendiera que sigue abierto tras registrar un caso positivo de Covid-19.

“Desde el ministerio tomamos conocimiento de que había una trabajadora con un caso positivo desde el sábado y esto no fue comunicado al resto de los trabajadores, que hoy concurrieron a trabajar y se enteraron de la situación”, contó Lucas Miriuka, Delegado del Ministerio de Trabajo.

Se trata de una abogada que manifestaba síntomas desde el jueves pasado. Al dar positivo de Covid, fue aislada.

“Cuando se enteraron de esto supusieron que se iba a seguir el protocolo de provincia, pero no. Hay una resolución del Ministerio de Trabajo, que es la número 135, que establece que cuando hay un caso de Covid positivo hay que aislar a los trabajadores, darle aviso a las autoridades sanitarias y proceder a una limpieza y desinfección del sector, pero ninguna de estas cosas se hicieron, lo trabajadores siguieron trabajando”, manifestó Miriuka, quien calificó el proceder como “una total negligencia" por parte del municipio.

“De esto tomó conocimiento tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud, y preocupó muchísimo la actitud. No sabemos quién fue el que dio la orden de seguir trabajando, pero muestra una total falta de empatía con respecto a los trabajadores, a los familiares de los trabajadores y hacia la gente de Olavarría en general", dijo Miriuka.

En esa línea, planteó que se comunicó el secretario de Salud Germán Caputo, y con el Juez de Faltas. "Les expliqué cuál es el protocolo que establece provincia ante un caso de covid. Hay mucha preocupación por parte de los ministros y las ministras de que no hayan denunciado este caso”, afirmó Miriuka, quien definió la situación como “muy tensa” ya que “si los trabajadores no denunciabam, no pasaba, nada, quedaba todo ahí”.

Según se informó, la única medida sanitaria que se implementó después del surgimiento del caso de covid positivo fue aislar a la trabajadora en cuestión y a cuatro personas más, lo que estaría en discordancia con el protocolo impuesto por el gobierno provincial.

“Ahora no sabemos en qué va a terminar, pero estamos bastante insatisfechos con la respuesta que nos dio el municipio. El juzgado de faltas sigue abierto, habiendo tenido un caso positivo”, afirmó el delegado del Ministerio de Trabajo.