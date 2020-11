¿Vuelven las ferias de artesanos y manualistas?  

La Minga, una entidad de bien público abocada al fortalecimiento y acompañamiento de la Economía Social y Solidaria de la ciudad, ultima los detalles del protocolo para que vuelvan las Ferias de Emprendedores Artesanos y Manualistas al aire libre principalmente en la Plaza Central.

“Lo que hicimos fue investigar y leer bastante sobre protocolos en otras ciudades y otras provincias, en especial de aquellos lugares que están en fase 4. Así redactamos un protocolo que apunta fuertemente al compromiso del feriante y del vecino”, contó Balh, presidenta de La Minga, la organización que se encargó, junto con diferentes trabajadores del sector, de entregar este viernes el protocolo al Director de Economía Social, Leonardo Maioli.

“Sabemos que nuestro sector no depende únicamente de nosotros como organización social, sino que tiene que ser un trabajo mancomunado. Por eso apuntamos fuertemente a que el municipio acompañe y lograr que todos los que organizan ferias en el distrito, en la ciudad, podamos utilizar un solo protocolo para poder facilitar también lo que es el monitoreo por parte de los agentes de salud. Hacemos mucho hincapié en la declaración jurada, que tiene que estar firmada absolutamente todo los feriantes con ese compromiso de que no tienen que tener síntomas, no tienen que haber estado en contacto estrecho con alguien que tenga Covid, que los últimos días no haya estado viajando a lugares de circulación masiva y demás. Tomamos todo con mucha cautela, porque sabemos que estamos muy complicados acá, en Olavarría, con la cantidad de casos que tenemos”, aseguró la presidenta de la agrupación.

El protocolo redactado postula que será obligatorio el uso de barbijo o máscara facial, se evitará todo tipo de saludo que implique contacto físico, no compartir mate ni ningún elemento que permita un posible contagio. Se debe sostener durante toda la jornada un distanciamiento físico de dos metros entre compañeros de trabajo, clientes y puestos, que tendrán que disponerse con una distancia de dos metros y cubrir los laterales. Aparte de eso, cada puesto deberá tener a la vista alcohol en gel o alcohol al 70 por ciento y se permitirá solo un vendedor por puesto.

Con respecto a los clientes, las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros -para lo que se señalizará el suelo-, deberán circular con tapabocas y respetar todas las reglas de salubridad.

“Apuntamos a estar organizados, queremos fortalecer el ecosistema emprendedor olavarriense, y para eso necesitamos acciones. Creemos oportuno que una de las acciones concretas es activar el sector feriante a través de las ferias a cielo abierto. Por eso el día de hoy le entregamos el protocolo al Director de Economía Social. Ahora nos queda esperar la respuesta, tenemos esperanza y si todo sale bien en noviembre ya vamos a estar feriando”, concluyó Balh.