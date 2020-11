Pesar por la muerte del árbitro Marcelo Cendra

En la tarde de este miércoles se conoció la noticia sobre el lamentable fallecimiento de Marcelo Cendra. Tenía 50 años y luchaba contra un cáncer recientemente diagnosticado. El árbitro olavarriense tuvo un gran recorrido en el fútbol y era muy querido en el ambiente deportivo.

Cendra tuvo una gran carrera arbitral en la que dirigió en la liga local y los torneos federales. Se retiró en el triunfo de El Fortín frente a Racing como visitante por 4 a 0. Fue en septiembre de 2015.

Sin palabras, nos dejo Marcelo Cendra,un tipo noble, honesto y que abrazo con pasión y grandeza el Arbitraje tanto como...

“Tuve partidos muy importantes. Creo que la final Chaco For Ever-Juventud creo que fue la más linda, la que más disfruté, porque venía trabajando hace muchos años y no se me daba”, dijo entre lágrimas el día de su retiro en diálogo con LU 32 Radio Olavarría.

Hasta siempre Hoy falleció Marcelo Cendra, un gran Árbitro de Fútbol, un mejor Instructor y una Extraordinaria...

Luego del pitido final continuó ligado a este deporte. Actualmente se desarrollaba como Instructor de la Liga de Fútbol. Su colega Juan Pablo Pompei dejó una cálida despedida en sus redes sociales: “Siempre desde sus inicios quiso ser el mejor y lo logró porque además consiguió el reconocimiento de sus pares y llegó con humildad y sacrificio y por méritos propios a dirigir finales nacionales de los torneos federales”