Paraguay derrotó a Venezuela en Mérida

Paraguay, dirigido por el entrenador argentino Eduardo "Toto" Berizzo, derrotó a Venezuela 1 a 0, con gol del argentino nacionalizado Gastón Giménez, ex Vélez Sarsfield, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Giménez -también ex Almirante Brown, Atlético Tucumán, Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata- anotó a cinco minutos del final, y en tiempo de descuento su compañero Anthony Silva, ex Huracán, le atajó un penal a Yangel Herrera. También jugó el argentino naturalizado Andrés Cubas, ex Boca Juniors, Talleres, de Córdoba y Defensa y Justicia, en el conjunto visitante.

El partido se jugó en el estadio Metropolitano de Mérida y fue arbitrado por el colombiano Andrés Rojas, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz.

Necesitados ambos de un triunfo -Paraguay venía de un empate en casa ante Perú 2 a 2 y Venezuela había sido goleado en Colombia 3 a 0- comenzó mejor el visitante y lo tuvo con Giménez, pero su envío chocó contra el travesaño, y luego con un tiro libre de Ángel Romero que sacó muy bien Wuilker Faríñez hacia su derecha.

Con el correr de los minutos el partido se emparejó y respondió el local, con un tiro libre de Tomás Rincón que también dio en el travesaño.

En el complemento insistió Paraguay, que tuvo mayor tenencia de pelota pero le faltó profundidad, ante un Venezuela que esperó y buscó el contraataque o alguna pelota parada.

Precisamente desde un tiro de esquina y tras un par de movimientos con balón, en una jugada preparada, Otero envió un centro desde la derecha que cabeceó Herrera abajo del arco para abrir el marcador, pero la acción fue invalidada por el VAR debido a una mano del autor del gol.

Se animó Venezuela y lo tuvo con Sergio Córdova, con un cabezazo que rechazó muy bien Silva.

Pero en la respuesta Giménez recibió en el punto del penal y con la cara del pie abierto superó la resistencia de Fariñez y abrió el marcador.

En el descuento el exLanús Gustavo Gómez Giménez derribó en el área a Rolf Feltscher, pero el penal ejecutado por Herrera fue rechazado por el ex arquero de Huracán, que le aseguró un triunfo valioso a Paraguay.

En la tercera fecha, a jugarse el 12 de noviembre, Venezuela visitará a Brasil y Paraguay recibirá a la Argentina.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Rolf Feltscher, John Chancellor, Wilker Ángel y Roberto Rosales; Yangel Herrera, Tomás Rincón y Cristian Cásseres; Darwin Machís, Sergio Córdova y Rómulo Otero; DT: José Peseiro.

Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros; Gastón Giménez, Andrés Cubas y Mathías Villasanti; Ángel Romero, Darío Lezcano y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo.

Gol en el segundo tiempo: 40m. Giménez (P).

Incidencia en el segundo tiempo: 49m. Silva le atajó un penal a Herrera (V).

Cambios en el segundo tiempo: 30m. Antonio Sanabria por Lezcano (P), 31m. Yeferson Soteldo por Rincón (V) y Ronald Hernández por Rosales (V), 32m. Ángel Cardozo Lucena por Cubas (P), 38m. Jhon Murillo por Machís (V), 41m. Fabián Balbuena por Ángel Romero (P), 42m. Fernando Aristeguieta por Córdova (V), 43m. Eric Ramírez por Cásseres (V), 46m. Robert Rojas por Almirón (P) y 47m. Omar Alderete por Riveros (P).

Amonestados: Herrera, Feltscher y Rincón (V). Cubas, Lezcano y Almirón (P).

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Estadio: Metropolitano (ciudad de Mérida).