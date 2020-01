Denuncian discriminación religiosa en la apertura de “Escuelas Abiertas de Verano”

El 7 de enero se concretó la apertura formal del programa “Escuelas Abiertas de Verano” en la pileta de “La Máxima”. En este marco, un sacerdote realizó una invocación religiosa.

Ante esta situación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió un comunicado denunciando “discriminación religiosa en Olavarría y otras violaciones a disposiciones constitucionales”.

El documento repudia “la intromisión discriminatoria de un representante del culto católico en una actividad educativa pública, en presencia de niñas, niños y adolescentes de Olavarría, en un grave atropello a los derechos de las infancias”.

Aseguran que la acción “conlleva de hecho un marcado desprecio por quienes no profesan las creencias católicas y no pudieron optar por no participar de la actividad llevada a cabo por el sacerdote”.

Asimismo indicaron que “lo acontecido es un grosero apartamiento de los estándares de un Estado Laico que reconoce la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la República Argentina en numerosos fallos, e implica la vulneración de numerosas normas constitucionales. Entre ellas la de la libertad de culto reconocida en su artículo 14”.

Y se preguntaron: “¿qué clase de libertad es aquella en la que una niña o niño no católico debe participar de actos ajenos a sus creencias o convicciones?”.

Entre las violaciones señaladas se encuentran “el derecho a la libertad de conciencia de los padres, madres y tutores de niñas y niños que reconocen varios tratados internacionales con jerarquía constitucional: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26. Inciso 3), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12, inc. 4), el Pacto internacional de derechos Civiles y Políticos (artículo 18, inc. 4) y fundamentalmente la Convención sobre los derechos del niño que en su artículo 14 establece: los Estados parte respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento de conciencia y religión”.

Por último, pidieron que los responsables dispongan “todas las medidas para evitar este tipo de situaciones, bajo apercibimiento de denunciar a los responsables por incumplimiento de funcionario público”.

El comunicado se encuentra firmado por la representación de la Asamblea Permanente por la Derechos Humanos (APDH) en Olavarría y la Secretaría de Promoción de un Estado Laico de la APDH Argentina.