“Mabel jamás hubiese pensado en quitarse la vida”

La familia de Mabel Nieves Olguín está inmersa en un profundo dolor y continúa solicitando el “esclarecimiento” de su muerte. Junto a uno de sus abogados se presentaron en Infoeme para contar su versión de la historia, los meses y días previos al fallecimiento de Mabel y la clara sospecha de que “no fue suicidio”.

La mujer de 38 años fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda ubicada en Guisasola al 4300 el último 29 de diciembre.

Yolanda Olguín es una de las hermanas de Mabel, fue la primera de su familia en hablar. Hizo el repaso más crudo, ver a su hermana en un cajón, dolor, frases entrecortadas y desconsuelo. “La vi en el cajón y estaba golpeada, una de sus muñecas parecía fracturada, su cuerpo estaba en muy mal estado. A raíz de todo esto empezamos a dudar sobre el suicidio”.

Ella vive en Tapalqué y arribó a nuestra Ciudad luego de enterarse del hecho. “Cuando llegué nadie supo explicarme lo que pasaba. Nos dieron un papel para retirar el cuerpo, así no más”.

Su mamá habló poco pero fue muy concisa. Se refirió a la pareja de Mabel, a una relación marcada por la violencia de género y narró hechos escalofriantes. “Ella varias veces me llamó diciendo que la tenía encerrada y sin comida. Me pedía por favor que la sacara de ahí pero yo no tenía recursos para hacerlo. Cuando nos visitaba en Tapalqué la veíamos llorando, si estaba con él volvía hecha pis”.

“Nunca denunció” respondió algunos segundos después, “era muy reservada. Nosotros no teníamos problema en recibirla a ella pero a su novio no, nos daba desconfianza, sobre todo a mi marido le parecía sospechoso”.

Luego añadió: “Alguien nos tiene que dar una respuesta a todo esto. A mi hermana como la conocíamos nosotros no la conoce nadie. La conozco mejor que nadie, mi hermana jamás hubiese pensado en quitarse la vida”.

Minutos después otra de sus hermanas tomó la palabra. Se refirió al contacto con los investigadores, las pruebas y expectativas en torno a la movilización de este lunes. “Fuimos todos a la Fiscalía la primera vez que vinimos y la fiscal se negó a atendernos rotundamente, hablamos con una secretaría pero no quedamos conformes. Al otro día volvimos y hablamos con el fiscal de turno, nos atendió muy bien, nos mandó a la Comisaría, solicitaron cámaras porque sabemos que la vieron corriendo en ropa interior y descalza por Pringles y Sarmiento el día antes de su muerte”.

La vimos en el cajón en un estado deplorable, fue terrorífico

El día previo a su muerte “una tía la vio a la tarde. Tenía un ojo morado y estaba asustada, al día de hoy se arrepiente de no haberla auxiliado”, manifestó al tiempo que advirtió que “seguimos recolectando pruebas para demostrar la mala relación que tenían”.

La marcha

“Esperamos que la gente nos acompañe como viene sucediendo hasta el momento. Estamos muy agradecidos por el apoyo. El intendente de Tapalqué facilitó una combi para que el resto de la familia llegue a Olavarría” contó cuando fue interrumpida por su papá, que apenas podía hablar de la angustia, y esbozó: “Quiero justicia por mi hija, que agarren a ese tipo”.

La parte legal

Seguidamente el Dr. César García, se refirió a la investigación en torno a un presunto suicidio pero advirtió una serie de dudas a partir del relato de sus representados: “Los familiares directos, todos los que están acá y los que no pudieron venir hoy, se encuentran con la noticia de este posible suicidio. No hubo un reconocimiento del cuerpo expreso por ningún familiar directo. Nadie entró a reconocerla pero obviamente saben que es Mabel pero les pareció raro el manejo de la situación”, expresó.

“Les expliqué el protocolo policial de cuando alguien encuentra un supuesto suicidio y el fiscal decide caratularlo de esa manera es distinto al de un homicidio, el levantamiento de pruebas es distinto. A la fiscal le parece que es un suicidio y a partir de ahí se hace el protocolo de vallamiento de la escena. Los suicidios son situaciones particulares y no hay un delito. Hacen el peritaje, se llevan el cuerpo y hacen la autopsia que dicta el protocolo para suicidios no para homicidios. Y a partir de ahí le dan el cuerpo a la familia en Tapalqué” continuó el letrado.

Allí hizo hincapié en las primeras dudas de los familiares: “Ellos se encuentran el cuerpo en el velatorio y ahí la ven a Mabel muy golpeada en su ojo izquierdo, tiene un hematoma de días anteriores y en la sien izquierda tiene un hematoma que sí logró hincharse pero no generó hematoma. Eso quiere decir que sufrió un golpe en momentos previos a la muerte”.

García sostuvo que actualmente la causa “está caratulada como muerte por asfixia mecánica que ella misma se autoinflige” pero advirtió: “hay dudas porque había un contexto de violencia con Mabel por parte de su pareja. A mí me contactan la hermana de Mabel y el cuñado y nos reunimos. Decidimos presentarnos con el doctor Pablo Salerno. Hoy conocí al papá, a la mamá y al resto de los familiares que van a hacer una marcha a las 19 en el Paseo Mendía. Empezamos a tratar de juntar pruebas porque si hay un posible sospechoso hay que acercárselas al fiscal, estamos para ayudar” dijo.